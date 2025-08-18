F1 - Verstappen : «On sait ce qu'il veut», l'annonce cash sur son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison ne ressemble à aucune autre des 4 précédentes pour Max Verstappen. Le pilote néerlandais ne domine plus les débats chez Red Bull et doit subir la loi des McLaren. Depuis un an, les rumeurs autour de son transfert s'intensifient. Pourtant cet été Verstappen semble avoir été clair sur son choix pour l'année prochaine : c'est chez Red Bull qu'il poursuivra l'aventure. Laurent Mekies, le nouveau directeur de l'écurie, a compris ses ambitions.

Présent chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen y a tout vécu. Pourtant le torchon brûlait entre les deux si l'on prenait en compte tous les moments de tension où le pilote néerlandais reprochait quelque chose à la voiture. Finalement il devrait continuer de rouler pour cette écurie, lui qui veut se servir de cette fin de saison pour engranger le maximum d'informations techniques en vue de la saison 2026.

Red Bull plus forte que les rumeurs Chez Red Bull, malgré les critiques, on semblait être confiant à propos du choix de Max Verstappen pour l'année prochaine. « Non, je ne pense pas qu’il y ait eu de doute réel [sur le fait que Verstappen resterait] en ce qui concerne l’équipe. Max l’a répété à maintes reprises » souligne Laurent Mekies dans des propos rapportés par Sky F1, qui a récemment pris la place de Christian Horner au poste de directeur de l'écurie autrichienne. Les rumeurs envoyaient régulièrement le quadruple champion du monde chez Mercedes, où il a eu des discussions avec Toto Wolff.