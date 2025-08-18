F1 - Verstappen : «On sait ce qu'il veut», l'annonce cash sur son transfert !

Cette saison ne ressemble à aucune autre des 4 précédentes pour Max Verstappen. Le pilote néerlandais ne domine plus les débats chez Red Bull et doit subir la loi des McLaren. Depuis un an, les rumeurs autour de son transfert s'intensifient. Pourtant cet été Verstappen semble avoir été clair sur son choix pour l'année prochaine : c'est chez Red Bull qu'il poursuivra l'aventure. Laurent Mekies, le nouveau directeur de l'écurie, a compris ses ambitions.
Présent chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen y a tout vécu. Pourtant le torchon brûlait entre les deux si l'on prenait en compte tous les moments de tension où le pilote néerlandais reprochait quelque chose à la voiture. Finalement il devrait continuer de rouler pour cette écurie, lui qui veut se servir de cette fin de saison pour engranger le maximum d'informations techniques en vue de la saison 2026.
Red Bull plus forte que les rumeurs
Chez Red Bull, malgré les critiques, on semblait être confiant à propos du choix de Max Verstappen pour l'année prochaine. « Non, je ne pense pas qu’il y ait eu de doute réel [sur le fait que Verstappen resterait] en ce qui concerne l’équipe. Max l’a répété à maintes reprises » souligne Laurent Mekies dans des propos rapportés par Sky F1, qui a récemment pris la place de Christian Horner au poste de directeur de l'écurie autrichienne. Les rumeurs envoyaient régulièrement le quadruple champion du monde chez Mercedes, où il a eu des discussions avec Toto Wolff.
« Nous savons ce qu’il veut »
A 27 ans, Max Verstappen ne remportera pas de 5ème titre consécutif a priori. L'écurie Red Bull préfère se concentrer sur 2026 et l'arrivée des nouvelles règlementations qui relanceront peut-être l'intérêt. Le pilote néerlandais dit quasiment lui-même qu'il veut faire une croix sur le classement de la saison, préférant concentrer ses efforts sur la saison prochaine. « Et nous savons ce qu’il veut. Il veut une voiture rapide. Maintenant, le fait qu’il l’ait dit un peu plus fort cette fois-ci est, je pense, une bonne chose pour tout le monde. Mais en ce qui nous concerne, il a toujours fait partie intégrante de l’équipe tout au long de l’année » poursuit l'ingénieur français.