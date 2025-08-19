F1 : C’est terminé pour Verstappen, un conflit psychologique dans le paddock ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant imposé sa suprématie la majorité du temps lors des quatre dernières années, mettant la main sur ses quatre titres mondiaux, Max Verstappen n’est plus vraiment en course pour remporter un nouveau championnat du monde de Formule 1 cette saison. La décision devrait se jouer entre Oscar Piastri et Lando Norris au terme d’une bataille psychologique aura raison de l’un d’entre eux selon Nico Rosberg.

Quadruple champion du monde en titre de Formule 1, Max Verstappen a vu le vent tourner dans le paddock. Au terme des 14 premiers Grands Prix de la saison 2025, le pilote star de Red Bull n’en a remporté que 2 et cumule 97 points de retard sur le leader au classement des pilotes du championnat du monde : Oscar Piastri (284 pour l’Australien et 187 pour le Néerlandais). Au vu de la performance XXL des McLaren et du fait qu’il ne reste que 10 Grands Prix avant que le rideau ne tombe sur la saison le 7 décembre prochain à Abu Dhabi, le titre semble déjà être perdu pour Max Verstappen qui devrait attendre pour en rafler un cinquième.

«Quelle est sa faiblesse ? Il n'y en a plus, ce qui fait un peu peur pour Lando, car lui a des faiblesses» A l’instant T, le championnat du monde semble promis aux McLaren au niveau des constructeurs ainsi que des pilotes. Oscar Piastri mène la danse avec 9 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris (275 points au général). Pour Nico Rosberg, champion du monde 2016 devant son ex-partenaire Lewis Hamilton chez Mercedes, la bataille psychologique donnera le verdict de ce championnat du monde au vu des performances des deux pilotes McLaren depuis le coup d’envoi de la saison. « Oscar est super fort. Il m'a surpris, parce que l'on sait tous que c'est un excellent pilote, mais l'année dernière, Lando avait encore l'avantage. Cette année, Oscar est tout simplement incroyablement solide, fort et rapide. Il n'y a pas de faiblesses chez lui. Quelle est sa faiblesse ? Il n'y en a plus, ce qui fait un peu peur pour Lando, car lui a des faiblesses ». a confié Rosberg dans un premier temps à Sky Sports.