F1 : Pierre Gasly annonce du lourd chez Alpine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il vit actuellement une saison 2025 plutôt compliqué, Pierre Gasly ne jette pas l’éponge chez Alpine. Le pilote français, 14ème du championnat du monde, a récemment avoué qu’il se projetait déjà sur la saison 2026. Et à en croire ses dires, l’écurie française fait du bon travail de développement en vue de la saison prochaine.

Une saison à oublier pour Pierre Gasly et Alpine. Malgré des performances intéressantes du Français en qualifications notamment, l’écurie française pointe actuellement à la dernière place du classement des constructeurs avec 20 petits points récoltés seulement. Mais pas de quoi décourager Gasly, qui annonce déjà du lourd pour la saison 2026, qui sera marquée par de nombreuses révolutions sur les monoplaces.

« Je comprends tous les progrès et l’évolution, et je suis ravi » « J’ai déjà commencé à bien travailler pour 2026, donc j’ai suivi la situation de près. Je comprends tous les progrès et l’évolution, et je suis ravi. Je pense que jusqu’à présent, d’après ce que j’ai vu, je dois dire que, du point de vue de l’équipe, de la structure de l’usine, de la motivation liée aux résultats que nous obtenons pour l’année prochaine, tout est très encourageant », clame ainsi Pierre Gasly, relayé par Next-Gen Auto.