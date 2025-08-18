F1 : Red Bull tient le «nouveau Verstappen», il dit stop !

A seulement 18 ans, le Britanico-Suédois Arvid Lindblad est considéré comme l’une des plus belles promesses du sport automobile. Le crack né en 2007 est déjà perçu comme le prochain Max Verstappen du côté de Red Bull. Cependant, ce dernier refuse déjà cette étiquette, et souhaite se construire sa propre histoire en Formule 1.
Il est l’une des plus belles promesses du circuit. Âgé de 18 ans, Arvid Lindblad fait partie des plus grands talents de Formule 2, lui qui pilote pour l’écurie Campos Racing, filiale du groupe Red Bull. Au sein de l’écurie autrichienne, on n’hésite pas à qualifier le jeune Britannique (qui dispose également de la nationalité suédoise), comme le nouveau Max Verstappen.
« Je veux être le premier Arvid Lindblad, pas le prochain Max Verstappen »
« C’est évidemment très cool d’être associé à un quadruple champion du monde. Mais d’un autre côté, je veux être le premier Arvid Lindblad, pas le prochain Max Verstappen. Je suis arrivé à un point où je ne pense plus idolâtrer aucun des pilotes de Formule 1, mais j’ai simplement un très grand respect pour eux tous. Le niveau auquel ils évoluent est extrêmement impressionnant, et je les respecte tous énormément », a quant à lui réagi Arvid Lindblad dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Il est génial »
Pour Max Verstappen, Lindblad est effectivement très prometteur : « Il a couru pour l’équipe de karting de mon meilleur ami, donc j’avais déjà quelques informations sur lui, et il est génial. Il est très rapide, et il doit simplement y aller étape par étape. Je pense que la façon dont Red Bull le prépare est bonne. Il doit simplement faire son travail. Étiqueté comme le prochain Max, il doit simplement rester lui-même. C’est ce sur quoi il doit se concentrer. Je pense que c’est aussi ce qu’il sait faire. Il est entouré de personnes compétentes qui sont comme des mentors pour lui. Donc, oui, étape par étape. Je suis heureux pour lui. Il se débrouille bien. Voyons ce qui se passera lorsqu’il pourra enfin entrer en F1 », affirme le quadruple champion du monde.