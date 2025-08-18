F1 - Transfert : De 100M€ à 50M€, l’offre qui a fait halluciner le clan Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines de spéculations, Max Verstappen a finalement choisi de rester chez Red Bull malgré les nombreuses rumeurs qui l'envoyaient chez Mercedes. Et alors que le Néerlandais a assuré qu'il n'avait jamais hésité, pour Juan Pablo Montoya, les raisons sont toutefois probablement économiques.

Pendant de nombreuses semaines, le départ de Max Verstappen a fait parler. Les rumeurs l'envoyant chez Mercedes ont été nombreuses, mais finalement, le licenciement de Christian Horner a changé la donne. Quelques jours après l'annonce du départ du dirigeant britannique, le quadruple champion du monde annonçait effectivement qu'il restait chez Red Bull. Cependant, selon Juan Pablo Montoya, les raisons sont également économiques. Alors qu'après la saison 2024 qu'il avait dominée, Max Verstappen aurait pu prétendre à un salaire estimé à 100M€ par an chez Mercedes, la donne a cruellement changé comme l'explique l'ancien pilote Williams.

Verstappen choisit de rester chez Red Bull... « Je pense que c’est plus Jos que Max qui y pense. Jos a plus de recul, il comprend à quel point il est crucial d’avoir la bonne personne pour concevoir la voiture. Newey est exceptionnel. Si quelqu’un mérite un trophée pour les championnats, c’est bien lui. Plus que Mercedes même », lâche le Colombien dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.