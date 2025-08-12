F1 - Alpine : Pierre Gasly annonce une catastrophe ?

Pierrick Levallet

La saison va être longue pour Alpine. Le 3 août dernier, l’écurie française a vu Franco Colapinto et Pierre Gasly terminer respectivement à la 18e et 19e place lors du Grand Prix de Hongrie. Un résultat qui n’aide pas vraiment l’équipe à arranger sa situation, elle qui pointe en dernière position au championnat constructeur. Pierre Gasly a d’ailleurs laissé entendre qu’il allait être compliqué pour Alpine de viser une meilleure place d’ici la fin d’année.

«Cette saison ne sera pas facile jusqu’à la fin de l’année» « Je sais que cette année va être difficile et je ne veux pas me laisser envahir par la frustration de ne pas avoir les courses que nous aimerions avoir. Nous essayons simplement de nous concentrer sur ma conduite et de faire le meilleur travail possible pour l’équipe. Je me suis battu chaque week-end. Cette saison ne sera pas facile jusqu’à la fin de l’année, mais je veux juste travailler pour l’année prochaine » a indiqué le pilote de 29 ans dans des propos rapportés par F1 Only.