F1 - Alpine : Pierre Gasly balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Alpine cette saison. L’écurie française pointe en dernière position au classement constructeur de la F1 et ne semble pas avoir réussi à redresser la barre avant la pause estivale. Pierre Gasly s’est d’ailleurs livré sur le calvaire qu’il traverse cette année avec l’équipe.

Rien ne sourit à Alpine cette saison. L’écurie française pointe à la dernière place du classement constructeur de la F1 et n’arrive pas à redresser la barre. Pierre Gasly fait donc de son mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Le pilote de 29 ans vit toutefois un calvaire avec Franco Colapinto au volant de son Alpine. Et il ne s’en est pas caché après sa 19e position lors du Grand Prix de Hongrie.

«Je pense qu'on a juste pris ce qu'on pouvait» « Ce n'était pas un week-end très propre. Même en qualifs, on a eu des dégâts sur l'aileron avant. Sur la dernière tentative, on avait un peu trop d'essence, etc. J'ai juste l'impression qu'on a laissé un peu de potentiel sur la table hier [samedi]. Aujourd'hui, je pense qu'on a juste pris ce qu'on pouvait. En tant que voiture et en tant qu'équipe, on a tenté de faire deux arrêts pour Franco [Colapinto], un arrêt pour moi. On termine quand même assez loin. Je pense qu'on doit être satisfaits des derniers week-ends. On a réussi à marquer des points. Il faut juste accepter que certains week-ends seront plus compliqués » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.