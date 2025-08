F1 - Alpine : Surprise, Pierre Gasly annonce la fin ?

La saison s’annonce encore longue pour Alpine. L’écurie française pointe toujours à la dernière place du classement constructeur malgré la 10e place de Pierre Gasly lors du Grand Prix de Belgique. Le pilote de 29 ans semble d’ailleurs estimer que l’exercice 2025 est déjà terminé et qu’il vaut mieux se tourner vers 2026 dès maintenant.

« La réalité, c’est que la voiture n’a pas évolué depuis Barcelone et qu’elle ne changera plus d’ici la fin de la saison. Il faut donc être lucide et réaliste sur ce qu’on peut accomplir. Et il sera très difficile de changer notre position actuelle » a expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le Français est conscient qu’il ne pourra pas faire mieux avec sa voiture, et a donc conseillé à Alpine de se tourner d’emblée vers 2026.

«Je pense que l’impact de Steve Nielsen se fera surtout sentir à partir de 2026»

« Steve [Nielsen, nouveau team principal] arrive en septembre, et je pense que son impact se fera surtout sentir à partir de 2026, voire au-delà. Honnêtement, il doit se concentrer sur l’année prochaine. On sait tout le travail qu’on fournit pour 2026, on est contents de la direction prise et de l’évolution. J’ai confiance. Je crois en l’équipe et en sa capacité à me donner une voiture compétitive l’an prochain. Mais pour cette saison, c’est ce qu’on a » a lancé Pierre Gasly. Alpine sait à quoi s'en tenir...