F1 : Le transfert choc réclamé pour Verstappen !

Dimanche lors du Grand Prix de Hongrie, Lando Norris s'est une nouvelle fois imposé devant son coéquipier Oscar Piastri, renforçant un peu plus la domination de McLaren. L'écart se creuse donc au classement puisque Max Verstappen, seulement 9ème de la course, pointe à quasiment 100 points de l'Australien. Le Néerlandais doit faire avec les moyens du bord chez Red Bull et son talent n'est pas reconnu à sa juste valeur pour Jacques Villeneuve. Le Canadien aimerait beaucoup le voir se mesurer aux grands pilotes en étant dans leur équipe.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a vu beaucoup de coéquipiers se succéder ces dernières années à ses côtés. Mais le constat est souvent le même : le deuxième pilote Red Bull n'arrive pas à performer régulièrement, ce qui donne encore plus de crédit aux performances réalisées par le Néerlandais. Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, pense qu'il faudrait juger son niveau en le mettant aux côtés des meilleurs pilotes du paddock.

Leclerc ou Norris associés à Verstappen ? 3ème du classement des pilotes derrière les deux McLaren, Max Verstappen a réussi à subtiliser 2 victoires cette année en Grand Prix malgré les difficultés rencontrées chez Red Bull. Le pilote néerlandais ne fait pas débat : c'est un pilote exceptionnel mais il n'a pas les armes pour rivaliser pour le titre cette année. « Ce serait bien de voir un Leclerc à côté de Max pour voir à quel point il est vraiment bon. Ou ce serait bien de mettre Alonso à côté de Max maintenant, parce que c’est une valeur sûre. Ce serait bien de mettre Norris à côté de Max, pour vraiment voir si Norris est exceptionnel ou s’il est juste très bon ? Ça aiderait à quantifier les choses » déclare Jacques Villeneuve, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.