F1 : Calvaire chez Ferrari, le terrible constat sur Hamilton !

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton rencontre de grosses difficultés. Le septuple champion du monde ne parvient pas à se montrer performant, et montre de plus en plus de signes d’agacements au sein de l’écurie italienne. Pour Damon Hill, le Britannique traverse une véritable mauvaise passe dans son immense carrière.

« Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles. Ils devraient probablement changer de pilote. » A l’issue d’une séance de qualifications ratée en Hongrie, Lewis Hamilton se livrait à cœur ouvert sur son calvaire actuel chez Ferrari. Le septuple champion du monde traverse une crise de résultat sans précédent, alors que l’ambiance au sein de l’écurie italienne commence à être pesante. Pour Damon Hill, « King Lewis » n’est pas vraiment pas au meilleur de sa forme.

« Tout cela t’est étranger » « Quand tu as passé 10 ans chez Mercedes à faire les choses d’une certaine manière, il faut énormément de temps pour sortir de ce mode de pensée. Tous les boutons sont à des endroits différents. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. La façon dont les freins fonctionnent et la sensation de la voiture, tout cela t’est étranger », a ainsi confié le champion du monde 1996 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.