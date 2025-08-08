F1 : Calvaire chez Ferrari, le terrible constat sur Hamilton !

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton rencontre de grosses difficultés. Le septuple champion du monde ne parvient pas à se montrer performant, et montre de plus en plus de signes d’agacements au sein de l’écurie italienne. Pour Damon Hill, le Britannique traverse une véritable mauvaise passe dans son immense carrière.
« Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles. Ils devraient probablement changer de pilote. » A l’issue d’une séance de qualifications ratée en Hongrie, Lewis Hamilton se livrait à cœur ouvert sur son calvaire actuel chez Ferrari. Le septuple champion du monde traverse une crise de résultat sans précédent, alors que l’ambiance au sein de l’écurie italienne commence à être pesante. Pour Damon Hill, « King Lewis » n’est pas vraiment pas au meilleur de sa forme.
« Tout cela t’est étranger »
« Quand tu as passé 10 ans chez Mercedes à faire les choses d’une certaine manière, il faut énormément de temps pour sortir de ce mode de pensée. Tous les boutons sont à des endroits différents. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. La façon dont les freins fonctionnent et la sensation de la voiture, tout cela t’est étranger », a ainsi confié le champion du monde 1996 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« C’est une épreuve difficile »
« Et sans parler du fait que beaucoup de gens parlent italien, et il ne parle pas cette langue. Il est difficile de s’intégrer, et il a beaucoup de pression sur les épaules. Je sais qu’il a maintenant plus de 40 ans. Et c’est un septuple, voire octuple champion du monde. Néanmoins, tu ressens toujours cette pression. Il veut réussir. C’est vraiment dur quand tu as fait une mauvaise qualification et que tu portes toute cette responsabilité. Peu importe l’expérience que tu as. C’est une épreuve difficile », conclut Damon Hill.