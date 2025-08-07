F1 - Verstappen : «Le pire de tous», l’annonce choc d’un champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En près de 10 années passées chez Red Bull, Max Verstappen a été témoin d’une certaine valse de pilotes à ses côtés. Le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais est aujourd’hui associé à Yuki Tsunoda. Le Japonais se trouve tout en haut de la liste des pires coéquipiers de Verstappen du point de vue de Jacques Villeneuve.

Depuis ses débuts chez Red Bull Racing en 2016, Max Verstappen a eu une flopée de coéquipiers. Parmi eux, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez ou encore Liam Lawson. Le dernier cité n’a tenu que deux courses avant d’être remercié, soit les deux premiers Grands Prix de la saison en Australie (15ème) et en Chine (16ème). Par la suite, l’écurie autrichienne décidait d’offrir le deuxième baquet de la RB-21 à Yuki Tsunoda qui n’est, douze courses plus tard, pas une grande réussite.

«Tsunoda est probablement le pire de tous jusqu’à présent» Au point où Jacques Villeneuve est allé jusqu’à le qualifier de pire coéquipier de Max Verstappen depuis qu’il a effectué ses premiers tours de piste chez Red Bull. « Tsunoda est probablement le pire de tous jusqu’à présent. Beaucoup de gens disent que c’est injuste, que la voiture est faite pour Max. Mais Max est peut-être le seul à donner de bons retours à l’équipe. Donc oui, ils développent la voiture pour qu’elle soit de mieux en mieux pour lui ». a assuré le champion du monde de F1 de 1997 pour Vision4sport.