F1 - Verstappen : «Le pire de tous», l’annonce choc d’un champion du monde !

En près de 10 années passées chez Red Bull, Max Verstappen a été témoin d’une certaine valse de pilotes à ses côtés. Le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais est aujourd’hui associé à Yuki Tsunoda. Le Japonais se trouve tout en haut de la liste des pires coéquipiers de Verstappen du point de vue de Jacques Villeneuve.
Depuis ses débuts chez Red Bull Racing en 2016, Max Verstappen a eu une flopée de coéquipiers. Parmi eux, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez ou encore Liam Lawson. Le dernier cité n’a tenu que deux courses avant d’être remercié, soit les deux premiers Grands Prix de la saison en Australie (15ème) et en Chine (16ème). Par la suite, l’écurie autrichienne décidait d’offrir le deuxième baquet de la RB-21 à Yuki Tsunoda qui n’est, douze courses plus tard, pas une grande réussite.
«Tsunoda est probablement le pire de tous jusqu’à présent»
Au point où Jacques Villeneuve est allé jusqu’à le qualifier de pire coéquipier de Max Verstappen depuis qu’il a effectué ses premiers tours de piste chez Red Bull. « Tsunoda est probablement le pire de tous jusqu’à présent. Beaucoup de gens disent que c’est injuste, que la voiture est faite pour Max. Mais Max est peut-être le seul à donner de bons retours à l’équipe. Donc oui, ils développent la voiture pour qu’elle soit de mieux en mieux pour lui ». a assuré le champion du monde de F1 de 1997 pour Vision4sport.
«Ils ne sont pas là pour rendre la tâche difficile au deuxième pilote»
Dans des propos relayés par f1only, le consultant Formule 1 de Canal+ a poursuivi son développement sur la construction de la monoplace de Red Bull et les raccourcis communs effectués sur le fait que Max Verstappen soit avantagé. « Ils ne sont pas là pour rendre la tâche difficile au deuxième pilote. Le problème, c’est qu’il n’y en a pas beaucoup comme Max. Si vous regardez le passé, il y en avait plusieurs à son niveau dans le paddock. Et puis il y avait quelques bons pilotes. Et puis quelques pilotes moyens aussi. Aujourd’hui, il y a beaucoup de bons pilotes, et non plus seulement quelques-uns. Il n’y a plus vraiment de pilotes exceptionnels. Max se démarque donc vraiment. Il est donc difficile de lui trouver un coéquipier. Car si tous les pilotes qui s’affrontent sont à peine bons, ils auront tous l’air excellents les uns par rapport aux autres ».