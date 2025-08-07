F1 - «Je pars» : Lewis Hamilton et Ferrari, c'est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il traverse une période plus que délicate avec Ferrari, Lewis Hamilton semble désabusé au point de se sentir «complètement inutile» de son propre aveu. Une situation qui devient difficilement tenable selon l'analyse de Bernie Ecclestone qui estime que le Britannique aurait tout intérêt à annoncer son départ à la Scuderia.

Les premiers pas de Lewis Hamilton en tant que pilote Ferrari sont loin de répondre aux attente suscitées par son transfert. Et pour cause, le septuple champion du monde enchaîne les déceptions et samedi, après une nouvelle désillusion lors de la séance de la qualifications en Hongrie conclue avec le douzième chrono, le Britannique se montrait incroyablement défaitiste. « Je suis inutile, complètement inutile », a lâché Lewis Hamilton allant même jusqu'à affirmer Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Et pour Bernie Ecclestone, l'ancien pilote Mercedes doit aller au bout de son raisonnement en quittant la Scuderia.

Ecclestone conseille à Hamilton de tout plaquer ! « Si j’étais Lewis, je dirais à Ferrari que je veux être payé intégralement pour mon contrat. Ils l’ont recruté parce qu’ils pensaient qu’il pouvait faire le travail. "Ça ne fonctionne pas, alors je peux céder ma place si vous le souhaitez", c’est l’arrangement. Ça pourrait convenir aux deux parties. Je ne voudrais pas qu’il arrive malheur à Lewis. Il ne se bat pas pour un titre mondial et il est à un stade de sa vie où ça ne vaudrait pas la peine qu’il passe deux ans alité avec une fracture du dos ou autre problème. Il n’a plus besoin de prendre de risques. Il a remporté sept titres mondiaux et c’est largement suffisant. Hamilton est statistiquement le pilote le plus titré de la F1, avec sept titres mondiaux et plus de 100 victoires », confie l'ancien patron de la F1 dans une interview accordée au Daily Mail, avant de poursuivre.