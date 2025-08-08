F1 - Hamilton : Le scandale avec Verstappen qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton est passé tout proche d’un huitième sacre en 2021. Mais finalement, le Britannique a été battu par Max Verstappen à Abu Dhabi, un Grand Prix qui a suscité un véritable scandale. Damon Hill ne semble d’ailleurs pas avoir digéré la polémique qui a privé le pilote de 40 ans de sa huitième couronne.

En difficulté chez Mercedes ces dernières années, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari pour relancer sa carrière. Mais rien ne réussit au pilote de 40 ans, sixième du classement général de la F1. Le Britannique n’arrive plus à se rapprocher d’un titre depuis l’échec de 2021. Au coude-à-coude avec Max Verstappen, le septuple champion du monde a vu sa huitième couronne lui échapper à Abu Dhabi, Grand Prix qui a suscité la polémique à cause des décisions des juges de course et de la FIA. Le scandale n’a d’ailleurs toujours pas été digéré chez Damon Hill.

«Pour moi, il en a au moins 8» « Pour moi et beaucoup de fans, il en a déjà 8. Ce huitième titre qui ne s’est pas concrétisé aurait dû l’être en 2021. Mais d’un autre côté, certains disent qu’il aurait dû perdre en 2008 face à Felipe Massa. Mais je pense qu’il aurait dû gagner dès sa première année. Donc, pour moi, il en a au moins 8 » a confié l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.