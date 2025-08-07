F1 : Le plan contre Verstappen est révélé !

Cette saison, Max Verstappen ne parvient plus à faire la différence. Le quadruple champion du monde est devancé par les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri. Surtout, le retour au premier plan du Néerlandais n’est pas prévu pour tout de suite selon Zak Brown, qui salue l’entente loyale entre ses deux pilotes.
Troisième du championnat du monde, Max Verstappen réussira-t-il à renverser la vapeur ? Le quadruple champion du monde est lui-même totalement pessimiste quant à ses chances de titre cette saison, tant l’écart entre le Néerlandais et les deux pilotes McLaren semble immense. Verstappen peut-il bénéficier d’une rivalité tournant au vinaigre entre Lando Norris et Oscar Piastri ? Non plus selon le patron d’écurie Zak Brown.
« Il y a de la rivalité, c’est normal, mais aucune tension »
Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, ce dernier a affirmé que l’entente entre ses deux pilotes était exemplaire : « J’ai demandé à chacun séparément si leur coéquipier les avait déjà agacés. Ils ont tous deux répondu ’jamais’. Il y a de la rivalité, c’est normal, mais aucune tension. À Montréal, on a vu ce que ça pouvait donner, mais Lando a reconnu son erreur, Oscar a compris, c’est passé », a ainsi lâché Zak Brown avant de poursuivre.
« Tant qu’ils se respectent, on n’a pas de souci »
« Il y aura d’autres contacts, c’est sûr. Mais rien de volontaire. Ce sera une erreur de freinage, une piste glissante… des incidents de course. Ils le savent. Et tant qu’ils se respectent, on n’a pas de souci. Ils sont libres de se battre, mais dans le respect. Ils vont se partager l’écurie pendant plusieurs saisons. Ce n’est pas seulement une question de cette année, leur relation aura des conséquences sur l’an prochain et au-delà. Un des deux sera champion, l’autre non. On discutera franchement avec eux : ’Comment voulez-vous qu’on gère ça ? Comment voulez-vous qu’on réagisse ?’ On sera très attentifs à la façon d’aborder ce moment », conclut le boss de McLaren.