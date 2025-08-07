F1 : Le plan contre Verstappen est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Max Verstappen ne parvient plus à faire la différence. Le quadruple champion du monde est devancé par les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri. Surtout, le retour au premier plan du Néerlandais n’est pas prévu pour tout de suite selon Zak Brown, qui salue l’entente loyale entre ses deux pilotes.

Troisième du championnat du monde, Max Verstappen réussira-t-il à renverser la vapeur ? Le quadruple champion du monde est lui-même totalement pessimiste quant à ses chances de titre cette saison, tant l’écart entre le Néerlandais et les deux pilotes McLaren semble immense. Verstappen peut-il bénéficier d’une rivalité tournant au vinaigre entre Lando Norris et Oscar Piastri ? Non plus selon le patron d’écurie Zak Brown.

« Il y a de la rivalité, c’est normal, mais aucune tension » Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, ce dernier a affirmé que l’entente entre ses deux pilotes était exemplaire : « J’ai demandé à chacun séparément si leur coéquipier les avait déjà agacés. Ils ont tous deux répondu ’jamais’. Il y a de la rivalité, c’est normal, mais aucune tension. À Montréal, on a vu ce que ça pouvait donner, mais Lando a reconnu son erreur, Oscar a compris, c’est passé », a ainsi lâché Zak Brown avant de poursuivre.