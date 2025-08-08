F1 : Calvaire chez Ferrari, le tacle envoyé à Hamilton !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une première saison délicate chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait que les choses se passeraient autrement. Le pilote britannique n'a pas brillé lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie le week-end dernier, relégué à la 12ème place sur la grille de départ. Une position qui ne lui convenait pas du tout et il l'a fait savoir. Mais pour de nombreux observateurs, Hamilton ne montre pas la bonne attitude envers Ferrari.

Le week-end dernier, Lewis Hamilton n'a pas réussi à briller une nouvelle fois et poursuit sa saison très mitigée. Le septuple champion du monde déçoit pour sa première année chez Ferrari et ses propos de la semaine dernière ont fait beaucoup parler. En effet le Britannique s'est décrit comme «nul» et «complètement inutile» après les qualifications en Hongrie, suggérant même à Ferrari de chercher un nouveau pilote. Des propos qui ont fait réagir Jean Alesi.

L'attitude de Lewis Hamilton pointée du doigt Pas très performant au volant de sa Ferrari, Lewis Hamilton montre des signes de découragement inquiétants. Depuis ces propos tenus, de nombreuses critiques fusent à son sujet. Ralf Schumacher a même dit qu'il devait envisager prendre sa retraite. « À mon avis, l’attitude d’Hamilton est démoralisante pour Ferrari et son entourage. Senna ou Schumacher ne diraient jamais cela » rajoute même Jean Alesi, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, pour appuyer ces critiques.