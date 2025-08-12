F1 : Même s'il n'a pas d'équipe, ce champion du monde veut recruter Verstappen en priorité !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté avec Red Bull depuis un an, Max Verstappen a vu de nombreuses rumeurs émerger à propos de son avenir. Le pilote néerlandais a mis les choses au clair cet été : il continuera de rouler pour l'écurie autrichienne en 2026. Pourtant de nombreuses équipes auraient beaucoup apprécié le recruter et même ceux qui n'en ont pas les moyens. Premier champion du monde brésilien, Emerson Fittipaldi n'hésiterait pas une seconde.

Figure incontournable du monde du sport automobile, Emerson Fittipaldi a remporté deux titres de champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974. L'ancien pilote a aujourd'hui 78 ans mais continue de suivre assidûment le circuit mondial. Même s'il n'a plus aucun pouvoir de décision, il a confié qu'il n'hésiterait pas à recruter Max Verstappen, lui qui est bluffé par ses qualités au volant.

Verstappen recruté par une légende ! Malgré les difficultés rencontrées par Red Bull, Max Verstappen continue de prouver à tout le monde qu'il est un pilote formidable. Malgré la domination de McLaren, il a réussi à décrocher deux nouvelles victoires cette année avec une voiture moins performante. Des qualités qui convaincraient n'importe qui de le recruter. « Si j'avais une équipe de Formule 1 et que j'avais la possibilité d'embaucher n'importe qui, alors j'engagerais Max. Max serait le premier que j'engagerais. Je pense qu'il a atteint un niveau supérieur en tant que pilote de course. Même quand la voiture n'est pas bonne, il la porte sur ses épaules » confie Emerson Fittipaldi d'après des propos rapportés par Motorsport.