F1 : Verstappen balance un gros secret, c’est validé !

Au début du mois d’août, Max Verstappen avait analysé les points forts chez McLaren. Pour le quadruple champion du monde, le gros avantage de la monoplace de l’écurie britannique se situait dans les virages à vitesse intermédiaire. Selon le Team Principal Andrea Stella, l’analyse du pilote néerlandais a été tout à fait correcte.

Un Max Verstappen lucide. Vainqueur des quatre derniers championnats du monde, le pilote néerlandais sait qu’il ne pourra pas lutter pour le titre mondial cette saison. Et pour cause, « Super Max » est pris de vitesse par les McLaren, qui impriment un rythme sans précédent. Il y a peu, Verstappen avait révélé quels étaient selon lui les gros points forts de cette fameuse monoplace orange.

Max Verstappen a décelé le secret de la McLaren Selon ce dernier, la monoplace conçue par McLaren excelle dans les virages à vitesse intermédiaire. « C'est flagrant, surtout sur la pluie et les intermédiaires, ils parviennent à contrôler la température, c'est impressionnant », a également confié le quadruple champion du monde, qui occupe actuellement la troisième place du championnat du monde. Une chose est certaine ; s’il ne peut rivaliser avec Lando Norris et Oscar Piastri en course, Verstappen conserve une énorme lucidité sur l’écart qui le sépare des deux pilotes McLaren. En effet, le directeur italien de l’écurie britannique, Andrea Stella, a récemment affirmé la théorie du champion de chez Red Bull.