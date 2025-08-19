F1 - Lewis Hamilton : Son «rêve» totalement fou à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pierre-Emerick Aubameyang a tout connu dans le football du haut de ses 36 ans à l’exception d’une participation à la Coupe du monde. Serait-ce donc son rêve avec la sélection du Gabon ? Pas vraiment si l’on se fie aux propos de la recrue phare du mercato estival de l’OM. L’attaquant, fan de voitures et de Lewis Hamilton, aimerait un jour piloter une Formule 1 comme il l’a annoncé aux médias de l’Olympique de Marseille.

« Ronaldo ». Le Ballon d’or 1997 et 2002 est l’idole de jeunesse de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est en effet la révélation effectuée par la recrue star de l’OM cet été lors d’une session de questions / réponses avec le service marketing du club phocéen en interview. En dehors du sport, le Gabonais a souligné toute son admiration envers le défunt Roi de la Pop : Michael Jackson. Et outre le football ? Cela aurait pu être des figures fortes américaines avec notamment Michael Jordan, très influent pendant l’enfance de l’attaquant de 36 ans. Néanmoins, il n’en est rien.

«Mon sportif préféré en dehors du foot ? Lewis Hamilton» Pendant son interview avec les médias de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a dévoilé être un fan de Formule 1 qui n’est autre que son sport préféré en dehors du football. De quoi éliminer Michael Jordan de l’équation de ses idoles en dehors du sport. Et dans la discipline reine de la course automobile, Aubameyang est fan d’un septuple champion du monde. Michael Schumacher ? Non : « Lewis Hamilton ».