Stade Toulousain : Antoine Dupont affiche un énorme doute pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont est donc en pleine processus de rééducation et tentera de retrouver les sommets mondiaux à son retour sur les terrains, prévu pour le mois de novembre. Mais le demi de mêlée affiche lui-même un doute quant à sa capacité à retrouver ses sensations à l'avenir.

Une question revient en boucle depuis la grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) subie par Antoine Dupont lors du match de Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande en mars dernier : le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau ? Il avait déjà contracté une blessure similaire en 2018, mais Dupont est désormais âgé de 28 ans et la question se pose quant à son avenir au plus haut niveau pour la suite de sa carrière.

Dupont habitué aux blessures longue durée Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont comparait d'ailleurs ces deux blessures : « Ce n'est pas tellement comparable, parce que je vis cette seconde blessure au genou à un moment totalement différent de ma carrière. Quand ça m'est arrivé la première fois, j'effectuais ma première saison au Stade Toulousain, j'avais énormément d'envie et de motivation. Cela avait été très dur de ne pas pouvoir la terminer. Depuis, j'ai quand même eu la chance de vivre beaucoup de choses, de traverser des saisons très riches, très intenses, et même très fatigantes. J'essaie donc de prendre ce second coup d'arrêt comme une opportunité pour me reposer et travailler différemment. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps plutôt que de miser sur un retour rapide », a indiqué la star du XV de France, avant d'afficher un doute quant à son futur et son retour au plus haut niveau.