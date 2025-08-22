Antoine Dupont, l’annonce cash sur son salaire XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande star du rugby français, Antoine Dupont est donc logiquement l'un des joueurs les mieux rémunérés du Top 14, et cumule ces revenus sportifs avec de nombreux partenariats de prestige. Un ancien international du XV de France se livre à ce sujet et tente d'estimer le salaire colossal de Dupont, qui dépasse les sphères habituelles du rugby français.

Avec un salaire estimé à environ 600 000€ annuels bruts, Antoine Dupont est particulièrement bien loti sur le plan financier avec le Stade Toulousain, même si un joueur comme Owen Farrell touchait plus (800 000€) la saison passée avec le Racing 92. Mais de son côté, Dupont fait surtout la différence avec des partenariats de prestige (Volvic, Danone, LVMH...) qui lui permettent de gonfler considérablement ses revenus annuels en plus de ce qu'il perçoit avec le rugby.

3M€ par an pour Dupont ? Philippe Spanghero, l’ancien joueur international, a estimé le salaire d’Antoine Dupont aux alentours de 3M€ par an dans l’émission Sud Radio Rugby : « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà », analyse-t-il.