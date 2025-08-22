Antoine Dupont quitte Toulouse : «C'est absolument incroyable !»

Malgré sa blessure, Antoine Dupont a décidé de quitter temporairement Toulouse afin de rejoindre la Bretagne où les Rouge-et-Noir sont en stage de préparation pour la saison qui démarre dans quelques jours. Et la présence du capitaine du XV de France dans une région qui n'est particulièrement connue pour le rugby, ne passe pas inaperçue.
En plein préparation pour la saison de Top 14 qui reprend le 6 septembre, le Stade Toulousain a décidé d'aller en Bretagne pour stage estival. Et Antoine Dupont était de la partie ! Malgré sa convalescence, le capitaine du XV de France est bien présent avec ses coéquipiers dans une région peu habituée à voir du rugby. Par conséquent, c'est avec un énorme enthousiasme que les champions de France ont été accueillis comme l'explique Thomas Le Luyer est responsable de l'école de rugby de Lannion.
Dupont en Bretagne, c'est la folie !
« C'est absolument incroyable d’avoir la chance de rencontrer le Stade Toulousain! Les petits sont ravis... et les grands qui accompagnent aussi! Les joueurs sont super disponibles, on a pu voir l'entraînement de très près. Tout le monde est très content! C'est une opportunité énorme de voir une équipe qui nous fait rêver toute l'année à la télé! », estime-t-il au micro de RMC.
«C'est exceptionnel»
Un avis partagé par Grégory Pérétou, président du club de rugby de Dinan, qui se réjouit également d'avoir pu côtoyer les stars du Stade Toulousain : « C'est exceptionnel pour les Côtes d'Armor, pour mon club... Le Stade Toulousain, c'est ce qui se fait certainement de mieux en France et en Europe. On est privilégiés, ça permet aux gamins d'avoir des étoiles plein les yeux et ça permet aussi de faire rayonner le rugby en Bretagne ». Et pour conclure ce stage de préparation, le Stade Toulousain s'est incliné contre Vannes en amical (33-28) devant 17 000 spectateurs. Une sacrée surprise.