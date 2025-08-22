Antoine Dupont quitte Toulouse : «C'est absolument incroyable !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa blessure, Antoine Dupont a décidé de quitter temporairement Toulouse afin de rejoindre la Bretagne où les Rouge-et-Noir sont en stage de préparation pour la saison qui démarre dans quelques jours. Et la présence du capitaine du XV de France dans une région qui n'est particulièrement connue pour le rugby, ne passe pas inaperçue.

En plein préparation pour la saison de Top 14 qui reprend le 6 septembre, le Stade Toulousain a décidé d'aller en Bretagne pour stage estival. Et Antoine Dupont était de la partie ! Malgré sa convalescence, le capitaine du XV de France est bien présent avec ses coéquipiers dans une région peu habituée à voir du rugby. Par conséquent, c'est avec un énorme enthousiasme que les champions de France ont été accueillis comme l'explique Thomas Le Luyer est responsable de l'école de rugby de Lannion.

Dupont en Bretagne, c'est la folie ! « C'est absolument incroyable d’avoir la chance de rencontrer le Stade Toulousain! Les petits sont ravis... et les grands qui accompagnent aussi! Les joueurs sont super disponibles, on a pu voir l'entraînement de très près. Tout le monde est très content! C'est une opportunité énorme de voir une équipe qui nous fait rêver toute l'année à la télé! », estime-t-il au micro de RMC.