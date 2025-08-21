Transfert à l'UBB : La signature qui le met en grand danger !

Alors que l'UBB reprendra le Top 14 le 6 septembre prochain par une rencontre face à La Rochelle, cela sera l'occasion de voir les nouvelles têtes au sein de l'effectif de Yannick Bru. Nouveau venu chez les champions d'Europe, Gaëtan Barlot, talonneur, a quitté Castres pour rejoindre l'UBB. Un challenge recherché par le principal intéressé, qui a voulu se mettre en danger.
Après avoir disputé la tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, Gaëtan Barlot a découvert un nouvel environnement. En effet, cet été, le talonneur a changé de club. Présent à Castres depuis 2020, le voilà aujourd'hui à l'UBB, où il vient donc renforcer en qualité l'effectif de Yannick Bru. Mais pourquoi avoir choisi de poursuivre sa carrière à Bordeaux ? Barlot s'est expliqué, avouant vouloir se mettre en danger.
« J'avais envie de me mettre en danger »
Dans des propos rapportés par Rugbyrama, Gaëtan Barlot a justifié sa décision de s'engager avec l'UBB. Le désormais ex-joueur de Castres a alors fait savoir : « Q'est-ce qui m'a poussé à quitter Castres ? Une envie de me remettre en question ? Oui, j’avais envie de me mettre en danger et de viser des titres. À Castres, on ne joue pas des titres chaque saison. Ici, c’est le cas. Ce nouveau défi m’a tout de suite attiré. Il y a une grosse concurrence à mon poste, mais c’est aussi ce qui peut m’ouvrir à nouveau les portes de l’équipe de France. À 28 ans, c’est un tournant dans ma carrière. C’est un risque, mais si je veux aller plus haut, je devais le prendre maintenant ».
Une intégration réussie à l'UBB !
Débarquant donc à l'UBB, Gaëtan Barlot doit s'adapter à son nouveau club. Et pour le moment, tout semble aller pour le mieux pour le joueur de Yannick Bru : « Mon intégration ? Elle s’est très bien passée. Le fait de partir directement en stage a été un vrai plus pour passer cinq jours non-stop avec les gars. C’est idéal pour faire connaissance et s’intégrer. C’est plus facile en stage qu’en soirée ici après les matchs , où chacun a sa vie de famille. Là-bas, on prend vraiment le temps d’échanger. C’était parfait pour commencer. Le stage m’a aussi permis de plonger directement dans le nouveau style de jeu de Bordeaux, que je suis en train d’assimiler ».