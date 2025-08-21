Transfert à l'UBB : La signature qui le met en grand danger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'UBB reprendra le Top 14 le 6 septembre prochain par une rencontre face à La Rochelle, cela sera l'occasion de voir les nouvelles têtes au sein de l'effectif de Yannick Bru. Nouveau venu chez les champions d'Europe, Gaëtan Barlot, talonneur, a quitté Castres pour rejoindre l'UBB. Un challenge recherché par le principal intéressé, qui a voulu se mettre en danger.

Après avoir disputé la tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, Gaëtan Barlot a découvert un nouvel environnement. En effet, cet été, le talonneur a changé de club. Présent à Castres depuis 2020, le voilà aujourd'hui à l'UBB, où il vient donc renforcer en qualité l'effectif de Yannick Bru. Mais pourquoi avoir choisi de poursuivre sa carrière à Bordeaux ? Barlot s'est expliqué, avouant vouloir se mettre en danger.

« J'avais envie de me mettre en danger » Dans des propos rapportés par Rugbyrama, Gaëtan Barlot a justifié sa décision de s'engager avec l'UBB. Le désormais ex-joueur de Castres a alors fait savoir : « Q'est-ce qui m'a poussé à quitter Castres ? Une envie de me remettre en question ? Oui, j’avais envie de me mettre en danger et de viser des titres. À Castres, on ne joue pas des titres chaque saison. Ici, c’est le cas. Ce nouveau défi m’a tout de suite attiré. Il y a une grosse concurrence à mon poste, mais c’est aussi ce qui peut m’ouvrir à nouveau les portes de l’équipe de France. À 28 ans, c’est un tournant dans ma carrière. C’est un risque, mais si je veux aller plus haut, je devais le prendre maintenant ».