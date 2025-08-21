Changement d'équipe : La grosse annonce d'Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont, qui n'avait pas hésité à quitter temporairement le XV de France pour se consacrer à l'équipe de France de rugby à 7 en 2024 afin de préparer les JO de Paris, évoque cette possibilité pour d'autres internationaux dans l'optique des Jeux de Los Angeles dans trois ans. Et selon lui, deux grands noms de l'UBB pourraient être concernés par ce changement d'équipe.

Sacré champion olympique aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont semble conserver un excellent souvenir de cette expérience. Mais pour se faire, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait été contraint de lâcher le XV de France pour se focaliser uniquement sur cette préparation pendant plusieurs mois, ratant notamment le Tournoi des 6 Nations en 2024. Et Dupont, qui se voit bien réitérer l'expérience en vue des JO de 2028 à Los Angeles, pourrait amener deux autres joueurs du XV de France dans ses valises.

Dupont chaud pour les JO de 2028 ? Dans un entretien accordé au Parisien en juillet, Antoine Dupont ouvrait la porte aux prochains JO : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu ». Et le demi de mêlée du Stade Toulousain évoque également la possibilité d'attirer d'autres internationaux avec lui dans ce changement de sélection : « C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure. Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations », avertit Dupont.