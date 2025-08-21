La signature qui va ravir Christophe Urios !

La saison dernière, on a vu l’ASM Clermont Auvergne revenir dans le gotha du rugby français, mais c’était loin d’être parfait. La prochaine ne s’annonce d’ailleurs pas si simple, avec des nombreux cadres qui ont quitté le navire comme Benjamin Urdapilleta, Peceli Yato, Fritz Lee ou encore Alexandre Fischer. Mais une bonne nouvelle arrive enfin pour Christophe Urios.
Club très important du rugby français jusque dans les années 2010, Clermont connait depuis une période très compliquée. La signature de Christophe Urios semblait pouvoir relancer la machine auvergnate, mais pour le moment les résultats sont encore loin des attentes. Et ce ne sont pas les récents départs qui vont relancer l’engouement autour du club...
Jauneau prolonge à Clermont
Ce mercredi, une excellente nouvelle devrait toutefois ravir les fans clermontois. D’après les informations de Rugbyrama, Baptiste Jauneau aurait décidé de prolonger son contrat avec l’ASM Clermont Auvergne. Arrivé en 2021, le demi de mêlée de 21 ans était en fin de contrat, mais devrait finalement signer un nouveau bail de deux ans, avec une saison supplémentaire en option. Avec lui, les Jaunards sécurisent l’un des meilleurs prospects du Top 14 au poste de numéro 9, qui était notamment courtisé par Toulon.
« C'est quelqu'un qui met beaucoup de choses en place pour réussir »
Christophe Urios devrait également être très content d’apprendre la nouvelle, lui qui n’avait pas tari d’éloges au sujet de Jauneau en avril dernier. « C’est un acharné, un impatient. C'est quelqu'un qui met beaucoup de choses en place pour réussir, quitte parfois à en faire trop ou ne pas prendre le temps » avait déclaré le coach de Clermont, évoquant son lien particulier avec Maxime Lucu. « Son inspiration pour Lucu ? Il n'a pas tort ! Pour avoir coaché Max', il ne se pose pas de questions. Il a un jeu au pied très long, très haut, très précis. Cela fait partie d'un vrai point fort que Baptiste n'a pas encore complètement ».