La signature qui va ravir Christophe Urios !

Axel Cornic

La saison dernière, on a vu l’ASM Clermont Auvergne revenir dans le gotha du rugby français, mais c’était loin d’être parfait. La prochaine ne s’annonce d’ailleurs pas si simple, avec des nombreux cadres qui ont quitté le navire comme Benjamin Urdapilleta, Peceli Yato, Fritz Lee ou encore Alexandre Fischer. Mais une bonne nouvelle arrive enfin pour Christophe Urios.

Club très important du rugby français jusque dans les années 2010, Clermont connait depuis une période très compliquée. La signature de Christophe Urios semblait pouvoir relancer la machine auvergnate, mais pour le moment les résultats sont encore loin des attentes. Et ce ne sont pas les récents départs qui vont relancer l’engouement autour du club...

Jauneau prolonge à Clermont Ce mercredi, une excellente nouvelle devrait toutefois ravir les fans clermontois. D’après les informations de Rugbyrama, Baptiste Jauneau aurait décidé de prolonger son contrat avec l’ASM Clermont Auvergne. Arrivé en 2021, le demi de mêlée de 21 ans était en fin de contrat, mais devrait finalement signer un nouveau bail de deux ans, avec une saison supplémentaire en option. Avec lui, les Jaunards sécurisent l’un des meilleurs prospects du Top 14 au poste de numéro 9, qui était notamment courtisé par Toulon.