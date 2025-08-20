L’UBB annonce un nouveau départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison 2025-2026 va bientôt démarrer pour les équipes du Top 14, et l'UBB va tenter de continuer sur sa belle lancée des deux dernières années avec une grosse progression sportive. Finaliste malheureux des dernières éditions du championnat, le club girondin annonce un nouveau départ et affiche son envie de prendre cette fois-ci le dessus sur le Stade Toulousain.

L'UBB va-t-il enfin réussir à vaincre la malédiction et à s'imposer en Top 14 après deux finales consécutives perdues face au Stade Toulousain ? Le club girondin voit son projet sportif grandir à vitesse grand V depuis quelques saisons, et le capitaine Maxime Lucu souhaite repartir du bon pied pour que l'UBB franchisse enfin ce cap ultime en championnat dans les mois à venir comme il l'a confié mardi en conférence de presse.

« Un nouveau départ, encore une fois » « On avait eu un peu le même schéma l’année dernière, donc on a reproduit un peu pareil. On était contents de se retrouver. On avait des nouvelles têtes aussi. C’est comme si c’était un nouveau départ, encore une fois. On a eu une énorme déception en finale, qui a été difficile à avaler. Mais on a passé du temps en famille, on est revenus avec la banane et le plaisir de retrouver les copains. Les nouvelles têtes vont nous permettre aussi de basculer sur autre chose », indique Maxime Lucu sur les solides ambitions de l'UBB.