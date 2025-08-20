Antoine Dupont à Paris, le changement de vie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont avait mis sa carrière à XV entre parenthèses durant plusieurs mois pour préparer ce grand évènement au cours duquel il a été couronné de succès. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain assure d'ailleurs que sa vie à changé depuis ce sacre à Paris.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont laissé un souvenir fort dans l'esprit des Français, qui ont vécu pendant un mois au rythme de cette compétition unique. Et l'une des grandes sensations tricolores de ces JO ramène forcément à l'exploit réalisé par Antoine Dupont et à ses coéquipiers de l'équipe de France de rugby à 7, qui ont raflé la médaille d'or à Paris. Un souvenir marquant pour le capitaine du XV de France qui s'est confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, et Dupont annonce que ce titre olympique à Paris a changé sa vie.

Le grand changement après les JO « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », confie le demi de mêlée du Stade Toulousain