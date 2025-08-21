Antoine Dupont, l’incroyable projet loin de Toulouse !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Antoine Dupont semble avoir un lien spécial avec son club du Stade Toulousain, qui voudrait lui proposer un nouveau contrat jusqu’en 2031 ou 2032. Mais sa fidélité pourrait être mise à dure épreuve, avec un énorme projet qui pourrait lui être proposé et qui pourrait faire beaucoup de bruit.

Arrivé en 2017, Antoine Dupont est devenu une véritable institution du Stade Toulousain. Il y a remporté des nombreux trophées entre Top 14 ou Champions Cup et ça pourrait bien continuer, puisqu’il a encore deux ans de contrat. Et les dirigeants toulousains préparent déjà la suite avec une sorte de contrat à vie, pour le convaincre de rester jusqu’à la fin de sa carrière en 2032.

Dupont à Biarritz ? Actuellement, personne ne le voit quitter le Stade Toulousain, qui est considéré comme l’un des tout meilleurs clubs de la planète. Pourtant, une proposition tout simplement fantastique pourrait bien le tenter ! D’après les informations de Rugbyrama et de Midi Olympique, le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin souhaiterait l’attirer au Biarritz Olympique, club dont il a acheté les parts tout récemment. Il figure parmi les plus grandes fortunes françaises avec un patrimoine estimé à 1,6 milliards d’euros et souhaiterait offrir à Dupont un contrat en or.