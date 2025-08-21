«Harcèlement» à l’UBB, l’entraîneur fait des révélations

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison reprendra bientôt en Top 14, et l'entraîneur de l'UBB Yannick Bru affiche déjà ses craintes face au calendrier surchargé de son équipe. Le coach bordelais a évoqué cet épineux sujet en conférence de presse, et annonce déjà un turn-over massif afin d'éviter toute forme de harcèlement psychologique avec ses joueurs.

Finaliste malheureux des deux dernières éditions du Top 14 avec des défaites face au Stade Toulousain, l'UBB a néanmoins pu se consoler avec une victoire historique en Champions Cup la saison passée. Le club bordelais affiche donc logiquement de solides ambitions pour la saison à venir, mais Yannick Bru craint néanmoins un surmenage pour ses joueurs vu le calendrier chargé qui les attend, et le coach de l'UBB a fait le point à ce sujet en conférence de presse.

« Un enjeu majeur », l'UBB craint le calendrier « Les cadences infernales des matchs, c'est un enjeu majeur de la performance et même du bien-être psychologique. Si on prend l'exemple du PSG, je me demande comment Luis Enrique fait pour se renouveler sur ses briefings d'avant-match. Même si ce n'est pas un sport de combat comme nous, c’est vraiment un sujet majeur, le renouvellement du discours, le rafraîchissement », confie Yannick Bru, qui a d'ailleurs évoqué avec une certaine ironie une question de harcèlement psychologique pour ses joueurs avec l'enchainement des matchs. C'est la raison pour laquelle il annonce un turn-over massif dans les mois à venir.