Folie de milliardaire : Le nouveau projet Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nouveau propriétaire du Biarritz olympique depuis plusieurs semaines, le milliardaire Pierre-Edouard Stérin semble avoir des ambitions sans limite pour l'avenir de son équipe qu'il souhaite ramener au premier plan du rugby français. Et il est même question d'une folie avec un possible transfert d'Antoine Dupont l'an prochain...

De quoi sera fait l'avenir d'Antoine Dupont (28 ans), sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain ? Les dernières tendances dégagées par le Midi Olympique faisaient état d'une prolongation jusqu'en 2031 bien engagée pour le demi de mêlée du XV de France, véritable star du rugby mondial. Mais le tout nouveau projet amorcé par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin du côté di Biarritz Olympique pourrait totalement relancer le futur de Dupont.

« Pourquoi ne pas essayer de recruter Antoine Dupont ? » En effet, via un post sur son compte Linkedin, Stérin affiche clairement des ambitions sans limite pour redresser le BO dans les années à venir : « Et si vous deveniez l’un des artisans du retour d’un mythe ? Le Biarritz Olympique Pays Basque prépare son plan Brennus 2032 », lâche-t-il, alors que son équipe évolue actuellement en Pro D2. Et ce n'est pas tout, puisque le président du directoire du Biarritz olympique, Cyril Arrosteguy, évoque même la possibilité de recruter Antoine Dupont : « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », indique le dirigeant du BO dans les colonnes du Midi Olympique.