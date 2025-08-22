Antoine Dupont - RN : Le bruit de couloir qui fait polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir d'Antoine Dupont suscite de nombreuses interrogations, et ce feuilleton est désormais relancé par le nouveau propriétaire du Biarritz Olympique : Pierre-Edouard Stérin. Cet homme d'affaires milliardaire, proche de l'extrême droite avec qui il a des affaires de justice, ne cache pas son rêve de faire venir la star du XV de France au BO à moyen terme...

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont (28 ans) devra bientôt prendre une décision majeure pour son avenir étant donné qu'il ne lui restera donc plus qu'un an d'engagement à l'issue de cette saison. Le Midi Olympique évoquait il y a déjà plusieurs semaines un accord de principe entre le demi de mêlée du XV de France et la direction toulousaine sur les bases d'une prolongation jusqu'en 2031, mais le feuilleton pourrait être relancé par un milliardaire aux ambitions débordantes.

Le propriétaire du BO rêve de Dupont ! Dans des propos rapportés par le Midi Olympique, le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, qui a racheté le Biarritz Olympique il a quelques semaines, affiche sans détour son ambition de recruter Antoine Dupont : « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme », a-t-il confié. Un transfert qui ferait sans nul doute polémique pour Dupont en raison des histoires politiques dans lesquelles baigne Pierre-Edouard Stérin...