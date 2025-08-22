Grande première, l'UBB annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le retour à la compétition officielle a été fixé pour le 6 septembre prochain du côté de l’Union Bordeaux-Bègles, qui affrontera La Rochelle à domicile pour la reprise du Top 14. En attendant, les hommes de Yannick Bru vont pouvoir peaufiner leur préparation avec un match amical contre le SA XV Charente ce vendredi. Un match qu’attend avec impatience le manager bordelais.

L’attente se fait longue. Vainqueur de sa première coupe d’Europe en mai dernier, l’UBB espère pouvoir challenger le Stade Toulousain pour la conquête du titre en Top 14. Pour cela, les hommes de Yannick Bru doivent réussir leur début de saison, qui démarrera avec un choc d’entrée de jeu face à la Rochelle le 6 septembre prochain.

Le choc face à la Rochelle approche pour l’UBB Dans des propos relayés par Sud-Ouest, le talonneur Maxime Lamothe ne cache pas que ce choc face au club rochelais est déjà dans toutes les têtes du côté de l’UBB : « Tout ce qu’on fait en ce moment, c’est pour préparer ce match », confie-t-il. A l’instar de la saison précédente, l’UBB veut arriver en bonne forme pour le début de saison, et s’est donc accordé une préparation estivale intense. Cette dernière va se poursuivre ce vendredi soir avec un match amical face au SA XV Charente, pensionnaire de Pro D2, du côté d’Angoulême (19h30) au stade Chanzy.