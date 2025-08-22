Grande première, l'UBB annonce du lourd !

Le retour à la compétition officielle a été fixé pour le 6 septembre prochain du côté de l’Union Bordeaux-Bègles, qui affrontera La Rochelle à domicile pour la reprise du Top 14. En attendant, les hommes de Yannick Bru vont pouvoir peaufiner leur préparation avec un match amical contre le SA XV Charente ce vendredi. Un match qu’attend avec impatience le manager bordelais.
L’attente se fait longue. Vainqueur de sa première coupe d’Europe en mai dernier, l’UBB espère pouvoir challenger le Stade Toulousain pour la conquête du titre en Top 14. Pour cela, les hommes de Yannick Bru doivent réussir leur début de saison, qui démarrera avec un choc d’entrée de jeu face à la Rochelle le 6 septembre prochain.
Le choc face à la Rochelle approche pour l’UBB
Dans des propos relayés par Sud-Ouest, le talonneur Maxime Lamothe ne cache pas que ce choc face au club rochelais est déjà dans toutes les têtes du côté de l’UBB : « Tout ce qu’on fait en ce moment, c’est pour préparer ce match », confie-t-il. A l’instar de la saison précédente, l’UBB veut arriver en bonne forme pour le début de saison, et s’est donc accordé une préparation estivale intense. Cette dernière va se poursuivre ce vendredi soir avec un match amical face au SA XV Charente, pensionnaire de Pro D2, du côté d’Angoulême (19h30) au stade Chanzy.
« C’est plus qu’un match amical »
Pour Yannick Bru, cette rencontre amicale n’en est pas vraiment une… En effet, le manager bordelais souhaite mettre beaucoup d’intensité afin que l’UBB puisse arriver préparé face à la Rochelle début septembre : « Traditionnellement, ce premier match amical est l’occasion d’étalonner notre cellule élite. On amènera donc beaucoup de jeunes joueurs. On va être intransigeant sur le comportement. Deux de nos piliers sont les efforts et le plaisir. On cherche toujours à avoir une bonne corrélation entre les deux. C’est plus qu’un match amical », affirme Bru.