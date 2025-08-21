Antoine Dupont - UBB : La rencontre surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont a tout de même fait le déplacement en Bretagne où le Stade Toulousain prépare sa saison jusqu'à ce jeudi soir. De quoi réjouir les amoureux de rugby dans la région qui ont pu voir les stars toulousaines. Même les fans de l'UBB ont apprécié !

Gravement blessé le 8 mars dernier lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont souffre une rupture des ligaments croisés. Et alors qu'il poursuit sa convalescence, le capitaine du Stade Toulousain a toutefois retrouvé ses coéquipiers et les a même accompagnés en Bretagne où le champion de France est actuellement en stage pour préparer la reprise du Top 14 les 6 et 7 septembre.

Fan de l'UBB, elle s'enflamme pour Dupont Et la présence du capitaine du XV de France en Bretagne était un petit évènement qui a même enflammé les fan de l'UBB. Léo, 14 ans et supporter du club girondin, s'est effectivement réjoui d'avoir pu croiser Antoine Dupont. « C'est la première fois que je les vois en vrai, avec leurs gabarits, c'est impressionnant! J'ai vu Antoine Dupont, je lui ai fait signer ma coque de téléphone! C'était une belle finale, l'année dernière, Toulouse a gagné mais, cette année, c'est pour nous ! », a confié le jeune supporter au micro de RMC.