Antoine Dupont suspendu : La sanction est confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour les joueuses de l’équipe de France de rugby, la Coupe du monde débute ce samedi soir avec une rencontre face à l’Italie. Un match pour lequel les Bleues devront faire sans l’un de leurs meilleurs éléments : Pauline Bourdon Sansus. En effet, cette dernière a été suspendue pour deux matchs par la commission de discipline de la FFR. Cette dernière ne lui a fait aucun cadeau, comme ce serait également le cas pour Antoine Dupont.

Dans le rugby, l’arbitre est intouchable. Pauline Bourdon Sansus en a d’ailleurs fait l’amère expérience. Cadre de l’équipe de France de rugby, celle qui joue au poste de demi de mêlée avec le Stade Toulousain a été suspendue pour deux matchs suite à ses propos. « On veut un arbitrage juste et cohérent. Sur notre Championnat, ce n'est pas encore le cas », avait-elle notamment balancé. Résultat : Pauline Bourdon Sansus a été sanctionnée par la commission de discipline de la FFR ce qui va notamment l’amené à louper le premier match de la Coupe du mondes des Bleues face à l’Italie ce samedi soir.

« Si Antoine Dupont perd ses nerfs en zone mixte, il sera sanctionné de la même façon » Pas de cadeau donc Pauline Bourdon Sansus et le traitement sera d’ailleurs le même pour tout le monde. Y compris si cela venait à arriver à Antoine Dupont. En effet, auprès de L’Equipe, Ariane Van Ghelue, en charge du haut niveau féminin à la FFR, a confié à propos de cette affaire : « La FFR a opté pour une tolérance zéro en cas de critiques virulentes de l'arbitrage pour ne pas tomber dans les excès qu'on peut trouver dans d'autres sports. Si Antoine Dupont perd ses nerfs en zone mixte, il sera sanctionné de la même façon. La notoriété n'entre pas en jeu ».