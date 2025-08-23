Stade Toulousain - Transfert : Antoine Dupont lâche sa réponse à un milliardaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, une folle rumeur est apparue concernant l’avenir d’Antoine Dupont. Aujourd’hui au Stade Toulousain, le demi de mêlée français serait le rêve du propriétaire fortuné du Biarritz Olympique. Pourrait-on alors voir d’ici quelques mois Dupont sous le maillot d’une autre formation française ? Précédemment, le principal intéressé avait déjà été très clair sur ce sujet.

En plein processus de rééducation après sa blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont voit apparaitre différentes rumeurs à propos de son avenir. Alors qu’il a été question d’une prolongation très proche avec le Stade Toulousain, un départ a également été évoqué par certains. Et pas pour aller n’importe où. En effet, Dupont a été annoncé dans le viseur du Biarritz Olympique, aujourd’hui détenu par un milliardaire. « Il n'y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », a même annoncé Cyril Arrosteguy, président du directoire du Biarritz Olympique.

« Je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain » Direction donc Biarritz pour Antoine Dupont ? Pas forcément. En effet, au cours des derniers mois, à l’occasion d’un entretien accordé à Sud Radio, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’était prononcé sur un départ vers un autre club français. Dupont avait alors balancé : « Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain. Je n'ai pas de raison aujourd'hui d'en changer. J'ai la chance d'être dans un club qui est performant, dans une ville agréable à vivre et qui n'est pas loin de là où je suis originaire. Tous les facteurs sont réunis pour que je puisse continuer à m'épanouir ici ».