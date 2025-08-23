Stade Toulousain - Transfert : Antoine Dupont lâche sa réponse à un milliardaire !

Au cours des derniers jours, une folle rumeur est apparue concernant l’avenir d’Antoine Dupont. Aujourd’hui au Stade Toulousain, le demi de mêlée français serait le rêve du propriétaire fortuné du Biarritz Olympique. Pourrait-on alors voir d’ici quelques mois Dupont sous le maillot d’une autre formation française ? Précédemment, le principal intéressé avait déjà été très clair sur ce sujet.
En plein processus de rééducation après sa blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont voit apparaitre différentes rumeurs à propos de son avenir. Alors qu’il a été question d’une prolongation très proche avec le Stade Toulousain, un départ a également été évoqué par certains. Et pas pour aller n’importe où. En effet, Dupont a été annoncé dans le viseur du Biarritz Olympique, aujourd’hui détenu par un milliardaire. « Il n'y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », a même annoncé Cyril Arrosteguy, président du directoire du Biarritz Olympique.
« Je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain »
Direction donc Biarritz pour Antoine Dupont ? Pas forcément. En effet, au cours des derniers mois, à l’occasion d’un entretien accordé à Sud Radio, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’était prononcé sur un départ vers un autre club français. Dupont avait alors balancé : « Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain. Je n'ai pas de raison aujourd'hui d'en changer. J'ai la chance d'être dans un club qui est performant, dans une ville agréable à vivre et qui n'est pas loin de là où je suis originaire. Tous les facteurs sont réunis pour que je puisse continuer à m'épanouir ici ».
Un avenir comme entraîneur ?
Evoquant son avenir au cours de cette interview, Antoine Dupont avait également écarté une autre piste pour son avenir : celle de devenir entraîneur. « Il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui je ne m'y vois pas. Quand je vois les horaires qu'il fait et le stress qu'il se met au quotidien ça ne me donne pas envie. Je pense que, quand j'aurais passé peut-être 15 ans de ma vie à faire des efforts au quotidien sur mon hygiène de vie, ma performance, être bon tout le temps, j'aurais besoin à un moment donné de me relâcher et de faire d'autres choses », avait expliqué Dupont.