Transfert d’Antoine Dupont, un obstacle de 3M€ ?

Axel Cornic

Depuis quelques jours, la folie s’est emparée du Pays Basques, où un milliardaire français aimerait tenter l’énorme coup de recruter Antoine Dupont au Biarritz Olympique. Mais avant de rêver de la star du Stade Toulousain, Pierre-Édouard Stérin devra d’abord régler quelques problèmes de taille.

Après Mourad Boudjellal avec le RCT, c’est un autre projet fou qui pourrait voir le jour en France. Parmi les 100 plus grandes fortunes du pays, Pierre-Édouard Stérin a racheté des parts du Biarritz Olympique, club au passé glorieux qui végète désormais en deuxième division. Et il a des ambitions sans limites, avec notamment une possible victoire en Top 14 d’ici l’horizon 2032.

Les comptes sont au plus mal Mais cet objectif n’est pas le plus fou du milliardaire français, puisque Midi Olympique a annoncé récemment qu’il rêverait de recruter Antoine Dupont. Pas sur le court terme, puisque le joueur est sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en juin 2027, mais plutôt pour une sorte de fin de carrière dorée. Mais avant de penser à la star du rugby français, il devra surtout résoudre les problèmes d’argent du Biarritz Olympique, dont le déficit chronique oscille entre les 2 et les 3M€ par an.