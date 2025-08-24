Transfert : Christophe Urios annonce sa nouvelle pépite !

Axel Cornic

Le début de la saison approche à grands pas et les clubs de Top 14 ont disputé leurs premiers matchs amicaux, pour se préparer au mieux. C’est le cas de l’ASM Clermont Auvergne, qui a remporté la victoire face à Brive (21-35), avec Christophe Urios qui semble déjà très satisfait.

Après quatre semaines de travail, les clubs de Top 14 ont retrouvé les terrains, avec les premiers matchs amicaux. Et on a déjà pu voir des choses très intéressantes, avec Clermont qui se reconstruit après le départ de nombreux cadres. Sous la houlette de Christophe Urios, les Auvergnats rêvent de pouvoir renouer avec leur illustre passé.

Lucas Zamora s’illustre avec Clermont Cela passe évidemment par le recrutement de nouveaux talents et on a peut-être eu un avant-gout d’une des révélations de la prochaine saison de Top 14. Lors du match amical contre Brive, la nouvelle recrue clermontoise a crevé l’écran ! Il s’agit de Lucas Zamora, arrivé à l’intersaison du Soyaux Angoulême XV Charente, qui a réalisé une très belle prestation au poste de demi de mêlée. Mais si la plupart des observateurs a été surpris, ce n’est pas le cas de son coach Christophe Urios.