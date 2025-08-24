Isabelle Ithurburu : Grand changement, elle retrouve son premier amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présentatrice du journal de 13h sur TF1 depuis le début de l'été, Isabelle Ithurburu s'apprête à retrouver son premier amour à savoir le rugby. En effet, la journaliste sera à la présentation du magazine autour des matches de l'équipe de France durant la Coupe du monde féminine. Un retour aux sources qui semble la réjouir.

En quittant Canal+ pour TF1 en 2023, Isabelle Ithurburu s'éloignait du sport et en particulier du rugby puisqu'elle avait pris les commandes du magazine people 50 minutes inside. Et depuis, elle a connu un autre changement majeur puisqu'elle est devenue présentatrice du journal de 13h sur TF1. Cependant, cela n'empêche pas Isabelle Ithurburu de continuer à penser à son premier amour et elle est d'ailleurs à la tête du magazine autour des matches de l'équipe de France durant la Coupe du monde de rugby féminin qui se déroule actuellement en Angleterre. Ravie de renouer avec sa passion, Isabelle Ithurburu reconnaît tout de même une petite appréhension.

Isabelle Ithurburu retrouve le rugby ! « Ça demande un gros travail de préparation. Je vais beaucoup lire le Midol (rires). Mais je ne peux pas mentir. Les joueuses du XV de France, j’en connais, évidemment. Mais je ne maîtrise pas autant que les garçons. En plus, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, je ne les connais pas encore toutes. Après, je ne me stresse pas avec ça parce que, encore une fois, à TF1, on cherche surtout à s’adresser au plus grand nombre. Si moi, je ne les connais pas, le plus grand nombre ne les connaît pas non plus. Et c’est à ça que nous allons servir. C’est à nous de raconter les histoires de telle ou telle manière pour qu’on apprenne à connaître ces joueuses, qu’on s’y attache « jusqu’à donner envie de regarder le match suivant. D’ailleurs, dans les JT, je sais qu’il y a déjà de nombreux sujets en boîte pour préparer cet événement, pour faire monter l’excitation et donner envie aux téléspectateurs d’être présents devant leur télévision pour les matchs des Bleues », confie-t-elle dans une interview accordée au Midi-Olympique.