Jackpot à 1,6 milliard d’euros, il veut recruter Antoine Dupont !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont aurait démarré les négociations avec sa direction pour prolonger. Malgré tout, le Biarritz Olympique est prêt à tenter sa chance pour recruter la star du XV de France. En effet, Cyril Arrosteguy - président du directoire du club de Pro D2 - a avoué qu'il songeait à s'attacher les services d'Antoine Dupont dans un futur à moyen terme.

Le Biarritz Olympique a eu très chaud. En crise depuis plusieurs saisons, le club emmené par Boris Bouhraoua était menacé d'une rétrogradation administrative. Mais il conserve finalement sa place en Pro D2 grâce à Pierre-Édouard Stérin. En effet, la 81ème fortune française a racheté le Biarritz Olympique Pays Basque. Comme révélé par le magazine Challenges, le nouveau propriétaire du BOPB a une fortune estimée à 1,6 milliards d'euros. Grâce à elle, Pierre-Édouard Stérin espère attirer les plus grands stars dans son équipe, notamment Antoine Dupont.

Biarritz se positionne pour recruter Antoine Dupont Lors d'un entretien accordé à Rugbyrama, Cyril Arrosteguy a avoué que le Biarritz Olympique de Pierre-Édouard Stérin avait de grandes ambitions. A tel point qu'il songe à s'attacher les services d'Antoine Dupont dans les prochaines années. « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », a déclaré le président du directoire du BOPB.