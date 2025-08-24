Jackpot à 1,6 milliard d’euros, il veut recruter Antoine Dupont !

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont aurait démarré les négociations avec sa direction pour prolonger. Malgré tout, le Biarritz Olympique est prêt à tenter sa chance pour recruter la star du XV de France. En effet, Cyril Arrosteguy - président du directoire du club de Pro D2 - a avoué qu'il songeait à s'attacher les services d'Antoine Dupont dans un futur à moyen terme.
Le Biarritz Olympique a eu très chaud. En crise depuis plusieurs saisons, le club emmené par Boris Bouhraoua était menacé d'une rétrogradation administrative. Mais il conserve finalement sa place en Pro D2 grâce à Pierre-Édouard Stérin. En effet, la 81ème fortune française a racheté le Biarritz Olympique Pays Basque. Comme révélé par le magazine Challenges, le nouveau propriétaire du BOPB a une fortune estimée à 1,6 milliards d'euros. Grâce à elle, Pierre-Édouard Stérin espère attirer les plus grands stars dans son équipe, notamment Antoine Dupont.
Biarritz se positionne pour recruter Antoine Dupont
Lors d'un entretien accordé à Rugbyrama, Cyril Arrosteguy a avoué que le Biarritz Olympique de Pierre-Édouard Stérin avait de grandes ambitions. A tel point qu'il songe à s'attacher les services d'Antoine Dupont dans les prochaines années. « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », a déclaré le président du directoire du BOPB.
«Pourquoi ne pas compter Dupont dans nos rangs ?»
Interrogé par Midi Olympique, Cyril Arrosteguy a lâché ses vérités sur le rôle de Pierre-Édouard Stérin au Biarritz Olympique. « Pierre-Édouard se positionne comme un investisseur et non pas comme un propriétaire. Comme toute entreprise, il ne veut pas que le BO soit un puits sans fond. Si demain, je lui dis que j’ai besoin de 500 000 € pour éponger des dettes, il me dira non. Si, en revanche, je lui explique que j’ai besoin de 500 000 € car cet investissement peut nous rapporter, sous trois ans, un million d’euros, il n’y aura pas de problème », a précisé le dirigeant du BOPB.