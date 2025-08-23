«Ca a été la tornade» : Antoine Dupont, la soirée qui dérape

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont devenait champion olympique à 27 ans le 27 juillet 2024. En abandonnant le temps d'un été la discipline à XV pour le rugby à 7, la star de l'ovalie française décrochait la médaille d'or face aux Fidji (28-7). Ce qui a engendré des célébrations totalement folles que Dupont a commenté au Parisien avec un aveu spécifique sur la soirée parisienne.

Le samedi 27 juillet 2024, il y a donc plus d'un an, Antoine Dupont vivait une journée mémorable en remportant la médaille d'or des Jeux de Paris 2024 en rugby à 7 face aux Fidji alors tenants du titre olympique. Une victoire XXL sur le score de 28 à 7. Ce qui a permis au groupe dans lequel Dupont s'est invité de célébrer ça avec les supporters puis en petit comité au terme d'une soirée qui est allée jusqu'au bout de la nuit comme l'a avoué le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain.

«C’étaient des moments fous» Il y a quelques semaines, Antoine Dupont accordait un entretien au Parisien. Le quotidien de la capitale permettait au médaillé d'or olympique de revivre un moment de joie de sa carrière de rugbyman : les JO de Paris 2024. Quelles images de cet été doré garde-t-il ? « Le match, la fin du match, et aussi le retour aux vestiaires. On était parti en sprintant parce qu’on avait à peine 13 minutes pour porter nos vestes pour ensuite recevoir nos médailles. Après, on a fait la photo avec les Fidjiens, la chorégraphie, et un tour de terrain. On a communié avec les gens. Trois quarts d’heure après la fin du match, le stade était encore plein à craquer. C’étaient des moments fous ».