Antoine Dupont avec un milliardaire : La signature historique ?

Il a tout bonnement tout raflé avec le Stade toulousain. Malgré la défaite en Champions Cup cette saison, Antoine Dupont a tout de même témoigné du nouveau sacre de Toulouse en Top 14, lui qui s'est blessé aux ligaments croisés du genou droit avec le XV de France en mars dernier. Le chouchou du public français est la star de sa discipline... pistée par le milliardaire repreneur du Biarritz Olympique.
Antoine Dupont est la figure forte du rugby français entre autres en raison de son statut de capitaine du XV de France. Médaillé d'or olympique des JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée du Stade toulousain est sans contestation la coqueluche de sa discipline. Considéré comme l'un des meilleurs au monde, il est partout tant sur le terrain qu'en dehors avec ses nombreux partenariats dont Volvic et LVMH.
«Le Biarritz Olympique Pays Basque prépare son plan Brennus 2032»
Contractuellement lié au Stade toulousain jusqu'en 2027, Antoine Dupont pourrait-il vivre une autre aventure dans l'hexagone ? Après le Castres Olympique... le Biarritz Olympique ? Pierre-Edouard Stérin a hérité du BO en cette année 2025. La 81ème fortune de France a un plan exposé sur LinkedIN : le titre de champion de France d'ici 2032 pour l'équipe de Pro D2. « Et si vous deveniez l’un des artisans du retour d’un mythe ? Le Biarritz Olympique Pays Basque prépare son plan Brennus 2032 ».
«Pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ?»
Couronné champion de France avec les meilleurs champions ? C'est la philosophie nouvelle du club. Cyril Arrosteguy, président du directoire du Biarritz Olympique, n'a pas mâché ses mots quant au projet affiché par le grand patron de l'équipe de Pro D2. Pour le Midi Olympique, Arrosteguy a lâché le message suivant. « Il n'y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? ». Le média a tenté d'approcher Pierre-Edouard Stérin sans succès comme cela a été communiqué par le Midol dans ses colonnes de vendredi. Une prise de parole qui reste unique sur LinkedIN pour le moment, mais qui risque d'en appeler d'autres au vu de l'importance du projet évoqué à Biarritz...