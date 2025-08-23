Antoine Dupont avec un milliardaire : La signature historique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a tout bonnement tout raflé avec le Stade toulousain. Malgré la défaite en Champions Cup cette saison, Antoine Dupont a tout de même témoigné du nouveau sacre de Toulouse en Top 14, lui qui s'est blessé aux ligaments croisés du genou droit avec le XV de France en mars dernier. Le chouchou du public français est la star de sa discipline... pistée par le milliardaire repreneur du Biarritz Olympique.

Antoine Dupont est la figure forte du rugby français entre autres en raison de son statut de capitaine du XV de France. Médaillé d'or olympique des JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée du Stade toulousain est sans contestation la coqueluche de sa discipline. Considéré comme l'un des meilleurs au monde, il est partout tant sur le terrain qu'en dehors avec ses nombreux partenariats dont Volvic et LVMH.

«Le Biarritz Olympique Pays Basque prépare son plan Brennus 2032» Contractuellement lié au Stade toulousain jusqu'en 2027, Antoine Dupont pourrait-il vivre une autre aventure dans l'hexagone ? Après le Castres Olympique... le Biarritz Olympique ? Pierre-Edouard Stérin a hérité du BO en cette année 2025. La 81ème fortune de France a un plan exposé sur LinkedIN : le titre de champion de France d'ici 2032 pour l'équipe de Pro D2. « Et si vous deveniez l’un des artisans du retour d’un mythe ? Le Biarritz Olympique Pays Basque prépare son plan Brennus 2032 ».