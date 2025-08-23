Antoine Dupont : Le mensonge éclate déjà pour son transfert ?

Axel Cornic

Sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, Antoine Dupont s’est retrouvé au centre de plusieurs spéculations ces derniers jours, avec un possible départ au Biarritz Olympique. Le club de Pro D2 a été acquis en partie par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, qui rêverait de renouer avec l’élite et d’attirer les plus grands joueurs de la planète sur la côte basque.

Il a suffi de quelques mots, pour déclencher une véritable folie. Plus grande star du rugby français, Antoine Dupont a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, avec une rumeur concernant un possible départ vers le Biarritz Olympique, actuellement en deuxième division. Racheté par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, le club basque aurait d’énormes ambitions, avec un plan pour aller soulever le Bouclier de Brennus en 2032.

Dupont à Biarritz ? D’après les informations de Midi Olympique, le projet ne serait pas de faire venir Antoine Dupont tout de suite, mais plutôt après 2027, soit la fin de son contrat avec le Stade Toulousain. Une fin de carrière dorée lui serait offerte, avec le demi de mêlée qui gagne actuellement autour des 600.000€ dans la Ville Rose. Stérin souhaiterait ainsi que ses équipes prennent contact avec le joueur dans les prochaines semaines, afin de démarrer son opération séduction.