Il arrête tout, le message plein d’émotions d’Antoine Dupont !

Alexis Brunet

À 37 ans, Will Genia a décidé de dire stop. L’ancien international australien a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux après une expérience longue de six ans aux Kintetsu Liners au Japon. L’ancien demi de mêlée a reçu de nombreux messages de félicitations pour sa carrière et Antoine Dupont a notamment eu un petit mot pour celui qui l’a beaucoup inspiré.

« Merci à tous ceux qui m'ont entouré. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous le savez bien. Merci aux équipes, à mes coéquipiers, à mes entraîneurs, à mes professeurs, à mes amis et à toutes les personnes formidables du monde du rugby qui m'ont aidé, guidé, formé, intégré, supporté et rendu meilleur. Merci aux fans d'avoir fait de ce sport ce qu'il est aujourd'hui. Enfin... merci au rugby pour toute la joie qu'il m'a procurée. Il y avait toujours le sport, puis tout le reste. » C’est par ces mots que Will Genia a annoncé sa retraite à travers un message publié sur Instagram. Le demi de mêlée a décidé de dire stop à 37 ans, après une carrière qui aura duré pas loin de 20 ans.

Le bel échange entre Dupont et Genia Par son talent, Will Genia avait inspiré de nombreux joueurs, à commencer par Antoine Dupont. Le Français a répondu à l’Australien avec un petit mot plein de classe : « Merci de m'avoir inspiré. » Touché par ce message, le néo-retraité a par la suite répondu au joueur du Stade Toulousain. « Mon frère, tu as élevé le jeu à un tout autre niveau. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai adoré te regarder jouer. Merci mon frère. »