Isabelle Ithurburu, sa nouvelle aventure fait craquer son père !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Isabelle Ithurburu s'apprête à relever un défi de taille en devenant joker du "13 Heures" de TF1 à partir du 14 juillet, succédant à Jacques Legros après plus de 25 ans sur la Une. Une nouvelle aventure particulière pour elle et sa famille, fidèles de ce rendez-vous de la mi-journée.

Spécialiste rugby sur Canal+ puis TF1, en étant notamment à la tête du "Mag de la Coupe du monde de rugby 2023", Isabelle Ithurburu a profité de son transfert vers la Une pour se diversifier en succédant à Nikos Aliagas dans "50’ Inside". Et à partir de cet été, la journaliste de 42 ans s’apprête à relever un défi de taille en prenant la place de Jacques Legros comme joker du "13 heures" de TF1. Une nouvelle aventure très particulière pour elle et sa famille.

Isabelle Ithurburu et sa famille fidèles du "13H" de TF1

Dans un entretien accordé au Parisien, aux côtés de Jacques Legros, Isabelle Ithurburu est revenue sur la symbolique de ce remplacement. « Je peux appeler mon papa comme témoin si tu veux (rires), a-t-elle lancé à celui qu’elle va remplacer. Je viens de Pau et, en province, le « 13 Heures » de TF 1, c’est la messe ! Mes parents étaient épiciers. Ils fermaient le magasin pour déjeuner et nous avions alors le poste de télé allumé. (…) Ce que j’aimais bien dans ce JT, c’est qu’on avait les infos mais qu’on passait quand même un bon moment. Il n’y avait pas ce côté plombant que peut avoir l’actualité. C’est un journal qui accompagne les gens, qui les prend par la main. »

« Mon papa a versé sa petite larme… »

Isabelle Ithurburu révèle ainsi que prendre la tête de ce rendez-vous spécial pour sa famille n’a pas laissé son père insensible : « Mon papa a versé sa petite larme… » D’autant que l’ancienne journaliste de Canal+ n’était pas destinée à entamer ce défi professionnel : « Ce que je sais, c’est que c’est suite à l’édition spéciale du 14 septembre (le défilé des athlètes de Paris 2024, qu’elle a présenté sur TF 1 aux côtés de Gilles Bouleau). La chaîne cherchait alors à remplacer Julien Arnaud (parti à « Télématin » sur France 2) et faisait passer des essais. On m’a demandé si je voulais y participer. Honnêtement, je n’aurais jamais osé postuler de moi-même. Mais on m’a dit que cela ne coûtait rien et que cela me permettrait de voir si l’exercice me plaisait. Je l’ai donc fait, sans pression. »