Antoine Dupont va dire stop au rugby, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont négocierait avec sa direction pour prolonger. Agée de 28 ans, la star du XV de France est encore loin de la fin de sa carrière, mais elle sait déjà qu'elle compte quitter le monde du rugby lorsqu'elle aura raccroché les crampons.

A la fin de la saison 2016-2017, Antoine Dupont a quitté le Castres Olympique pour rejoindre le Stade Toulousain. Ayant disputé neuf saison chez les Rouge et Noir, la star du XV de France n'est pas près de partir. Engagé jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont négocierait une prolongation avec ses dirigeants. Alors qu'il va souffler ses 29 bougies le 15 novembre, le demi de mêlée n'est pas près de prendre sa retraite sportive. Malgré tout, il s'est déjà projeté sur son après-carrière.

«Ça ne me donne pas envie» Lors d'un entretien accordé à Sud-Ouest il y a quelques mois, Antoine Dupont s'est prononcé sur la possibilité de se reconvertir en tant qu'entraineur. Et le Français a totalement fermé la porte à cette éventualité. « Si devenir entraineur est quelque chose qui m'attire ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement », a confié Antoine Dupont avant d'évoquer la succession d'Ugo Mola, son entraineur du côté du Stade Toulousain.