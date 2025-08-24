Antoine Dupont - UBB : C'est confirmé !

Axel Cornic

Pour la troisième fois consécutive, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont a soulevé le Bouclier de Brennus, ajoutant donc un 24e titre de Champion de France à son palmarès. Mais le gap avec les autres équipes semble se réduire toujours plus, notamment avec un UBB qui se positionne plus que jamais comme le grand rival des Toulousains.

La saison dernière, on a tous cru que c’était possible. Privé d’Antoine Dupont ou encore de Peato Mauvaka et avec un Romain Ntamack sur une jambe, le Stade Toulousain semblait grandement affaibli. Et en face, l’UBB avait montré en Champions Cup que les Rouge et noir n’étaient pas invincibles ! Mais finalement, ce sont bien eux qui ont remporté le Top 14, une fois encore.

« Sur l'année qui vient, on voudra être un vrai candidat crédible à la victoire, tout le temps » Tout va changer cette année ! A Bordeaux, on semble vouloir faire tomber le géant toulousain, pour enfin aller chercher le premier Bouclier de Brennus de l’histoire de l’UBB. Et Yannick Bru semble vouloir s’appuyer sur la jeunesse. « On a une très belle génération, beaucoup de jeunesse. Cette équipe prend de l'expérience. Sur l'année qui vient, on voudra être un vrai candidat crédible à la victoire, tout le temps. On a envie d'être un acteur majeur » a expliqué le coach bordelo-bèglais, en conférence de presse.