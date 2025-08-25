Antoine Dupont : Rencontre surprise, c'est l'euphorie !

Amadou Diawara

Pour son stage de présaison, le Stade Toulousain était en Bretagne cette semaine. Pour l'occasion, le club a ouvert son entrainement à près de 200 enfants licenciés dans les écoles de rugby de la région ce mercredi. Si Antoine Dupont est toujours blessé, il a tout de même tenu à aller à la rencontre des enfants pour une séance de photos et de dédicaces. Une surprise qui a fait son effet.

La surprise d'Antoine Dupont en Bretagne Après l'entrainement de ce mercredi à Ploufragan, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont allés à la rencontre des enfants présents, et ce, pour une séance de photos et de dédicaces. Et le geste de la star du XV de France n'est pas passé inaperçu.