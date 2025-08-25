Antoine Dupont : Rencontre surprise, c'est l'euphorie !

Pour son stage de présaison, le Stade Toulousain était en Bretagne cette semaine. Pour l'occasion, le club a ouvert son entrainement à près de 200 enfants licenciés dans les écoles de rugby de la région ce mercredi. Si Antoine Dupont est toujours blessé, il a tout de même tenu à aller à la rencontre des enfants pour une séance de photos et de dédicaces. Une surprise qui a fait son effet.
Cette semaine, le Stade Toulousain était en stage de présaison en Bretagne. A la veille du match amical face à Vannes, qui a eu lieu ce jeudi soir, le club a ouvert son entrainement à près de 200 enfants licenciés dans les écoles de rugby de la région. Toujours blessé, Antoine Dupont n'a pas participé à la séance, mais il a tout de même fait une surprise aux spectateurs présents.
La surprise d'Antoine Dupont en Bretagne
Après l'entrainement de ce mercredi à Ploufragan, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont allés à la rencontre des enfants présents, et ce, pour une séance de photos et de dédicaces. Et le geste de la star du XV de France n'est pas passé inaperçu.
«C'est génial que Dupont ait fait l'effort de venir nous voir»
« C'est génial que Dupont ait fait l'effort de venir nous voir, alors qu'il ne s'est même pas entraîné », s'est enflammé Youn, 8 ans, dans des propos rapportés par RMC Sport. « C'est la première fois que je les vois en vrai, avec leurs gabarits, c'est impressionnant ! J'ai vu Antoine Dupont, je lui ai fait signer ma coque de téléphone! », s'est réjoui Léo, 14 ans. « C'est absolument incroyable d’avoir la chance de rencontrer le Stade Toulousain ! Les petits sont ravis... et les grands qui accompagnent aussi ! Les joueurs sont super disponibles, on a pu voir l'entraînement de très près. Tout le monde est très content ! C'est une opportunité énorme de voir une équipe qui nous fait rêver toute l'année à la télé ! », a ajouté Thomas Le Luyer, responsable de l'école de rugby de Lannion, avant que Grégory Pérétou, président du club de rugby de Dinan, ne conclut : « C'est exceptionnel pour les Côtes d'Armor, pour mon club... Le Stade Toulousain, c'est ce qui se fait certainement de mieux en France et en Europe. On est privilégiés, ça permet aux gamins d'avoir des étoiles plein les yeux et ça permet aussi de faire rayonner le rugby en Bretagne ».