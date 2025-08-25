La grosse tuile qui va plomber l’UBB ?

Après la désillusion de la saison 2023/2024 (59-3), l’Union Bordeaux-Bègles est passé tout près de l’exploit, poussant le Stade Toulousain jusqu’aux prolongations (39-33). Désormais, tout le monde attend de voir s’ils sont capables de faire un nouveau bond en avant, même si la saison pourrait assez mal commencer.
Avec la chute de La Rochelle, Bordeaux est devenu l’autre nouveau bastion du Top 14. Le travail de Yannick Bru paie, avec notamment un premier titre remporté la saison dernière en Champions Cup acquis au nez et à la barbe du Stade Toulousain. Mais reste encore le Graal à aller chercher, avec un Bouclier de Brennus qui échappe aux coéquipiers de Matthieu Jalibert et de Maxime Lucu.
Les espoirs de l’UBB
En cette intersaison, l’UBB a donc décidé de se renforcer encore plus, pour peut-être enfin mettre un terme à l’hégémonie du Stade Toulousain sur le Top 14. La recrue phare est évidemment Cameron Woki, troisième-ligne international qui fait son retour après un départ au Racing 92 en 2022. On peut également noter l’arrivée du talonneur Gaëtan Barlot, également international et même capitaine du XV de France lors de la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande.
« Romain Buros a ressenti une douleur à un mollet »
De quoi faire monter l’engouement à quelques semaines du début de la saison, même si une mauvaise nouvelle pourrait venir plomber le moral. Prévu titulaire pour le match amical contre Soyaux Angoulême XV Charente, Romain Buros s’est en effet blessé au mollet lors de l’échauffement et a été remplacé par Xan Mousques. Pour le moment le flou règne, mais à Bordeaux on craindrait un long stop pour l’arrière, qui a été l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière. « On n’a pas eu de blessés, même si Romain Buros a ressenti une douleur à un mollet » confié lors de la conférence de presse d’après-match Noel McNamara, coach de l’attaque de l’UBB.