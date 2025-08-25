La grosse tuile qui va plomber l’UBB ?

Axel Cornic

Après la désillusion de la saison 2023/2024 (59-3), l’Union Bordeaux-Bègles est passé tout près de l’exploit, poussant le Stade Toulousain jusqu’aux prolongations (39-33). Désormais, tout le monde attend de voir s’ils sont capables de faire un nouveau bond en avant, même si la saison pourrait assez mal commencer.

Avec la chute de La Rochelle, Bordeaux est devenu l’autre nouveau bastion du Top 14. Le travail de Yannick Bru paie, avec notamment un premier titre remporté la saison dernière en Champions Cup acquis au nez et à la barbe du Stade Toulousain. Mais reste encore le Graal à aller chercher, avec un Bouclier de Brennus qui échappe aux coéquipiers de Matthieu Jalibert et de Maxime Lucu.

Les espoirs de l’UBB En cette intersaison, l’UBB a donc décidé de se renforcer encore plus, pour peut-être enfin mettre un terme à l’hégémonie du Stade Toulousain sur le Top 14. La recrue phare est évidemment Cameron Woki, troisième-ligne international qui fait son retour après un départ au Racing 92 en 2022. On peut également noter l’arrivée du talonneur Gaëtan Barlot, également international et même capitaine du XV de France lors de la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande.