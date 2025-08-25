XV de France : C’est terminé, la décision radicale d’Antoine Dupont !

Présent avec le Stade Toulousain lors du stage en Bretagne, Antoine Dupont refuse toutefois de prendre le moindre risque quant à son retour à la compétition. Le capitaine du XV de France a d'ores déjà décidé de ne pas prendre part à la tournée d'automne. On ne reverra donc plus Antoine Dupont avec le maillot des Bleus cette année.
Gravement blessé lors du choc en Irlande durant le dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une blessure qui a privé le capitaine du XV de France de la fin de saison en club, mais également de la tournée estivale des Bleus en Nouvelle-Zélande. En pleine rééducation, Antoine Dupont refuse d'ailleurs de brûler les étapes.
Pas de tournée d'automne pour Dupont
Cela n'a pas empêché le demi-de-mêlée de se joindre à ses coéquipiers du Stade Toulousain durant le stage de préparation en Bretagne. Présent à l'entraînement, Antoine Dupont n'a toutefois pas forcé et refuse de précipiter son retour comme l'explique le Midi-Olympique. Le capitaine du XV de France ne change pas ses plans et mise sur un retour en douceur au mois de novembre, ce qui va le priver de la tournée d'automne avec le Bleus qui affronteront en novembre l'Afrique du Sud le 8, les Fidji le 15 et l'Australie le 22.
Un retour en novembre ?
D'ailleurs, il y a quelques semaines, Antoine Dupont dévoilait ses plans pour son grands retours. « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'expliquer qu'il ne prendrait surement pas le risque de participer à la tournée d'automne du XV de France : « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé (c'est sa deuxième blessure de ce type à la même articulation). Il faut donc que j'en prenne soin. » Pour revoir Antoine Dupont en Bleus, il faudra donc attendre 2026.