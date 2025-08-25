XV de France : C’est terminé, la décision radicale d’Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent avec le Stade Toulousain lors du stage en Bretagne, Antoine Dupont refuse toutefois de prendre le moindre risque quant à son retour à la compétition. Le capitaine du XV de France a d'ores déjà décidé de ne pas prendre part à la tournée d'automne. On ne reverra donc plus Antoine Dupont avec le maillot des Bleus cette année.

Gravement blessé lors du choc en Irlande durant le dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une blessure qui a privé le capitaine du XV de France de la fin de saison en club, mais également de la tournée estivale des Bleus en Nouvelle-Zélande. En pleine rééducation, Antoine Dupont refuse d'ailleurs de brûler les étapes.

Pas de tournée d'automne pour Dupont Cela n'a pas empêché le demi-de-mêlée de se joindre à ses coéquipiers du Stade Toulousain durant le stage de préparation en Bretagne. Présent à l'entraînement, Antoine Dupont n'a toutefois pas forcé et refuse de précipiter son retour comme l'explique le Midi-Olympique. Le capitaine du XV de France ne change pas ses plans et mise sur un retour en douceur au mois de novembre, ce qui va le priver de la tournée d'automne avec le Bleus qui affronteront en novembre l'Afrique du Sud le 8, les Fidji le 15 et l'Australie le 22.