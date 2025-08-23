Dupont vit un cauchemar, Isabelle Ithurburu finit en larmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, à domicile, le XV de France était l’un des favoris de la Coupe du de monde de rugby. Malheureusement, pour les Bleus, le parcours s’était arrêté dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud. Un revers qui hante aujourd’hui encore les esprits d’Antoine Dupont et qui avait d’ailleurs fait apparaitre des larmes chez Isabelle Ithurburu.

En battant la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture de sa Coupe du monde en 2023, le XV de France avait envoyé un message fort. Même privée de Romain Ntamack, blessé, la bande à Antoine Dupont prétendait clairement à son premier titre de champion du monde. Un rêve qui s’est cependant brisé face à l’Afrique du Sud. En quart de finale, au terme de scénario cruel avec cette défaite d’un petit point (29-28), le XV de France a ainsi été éliminé.

« Un souvenir douloureux » Si le temps est passé, la douleur est toujours là suite à cette défaite face à l’Afrique du Sud. Sorti la tête basse après l’élimination du XV de France, Antoine Dupont expliquait encore récemment : « Le quart de finale de Coupe du monde qui nous aura tous laissé une trace je pense. Une Coupe du monde à domicile c’est une fois dans une vie. On avait l’équipe pour aller jusqu’au bout, le potentiel et on n’a pas fait ce qu’il fallait, on a perdu ce match en quart de finale d'un seul point. C’est un match qui nous a fait très mal et aujourd’hui encore est un souvenir douloureux ».