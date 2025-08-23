Dupont vit un cauchemar, Isabelle Ithurburu finit en larmes !

En 2023, à domicile, le XV de France était l’un des favoris de la Coupe du de monde de rugby. Malheureusement, pour les Bleus, le parcours s’était arrêté dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud. Un revers qui hante aujourd’hui encore les esprits d’Antoine Dupont et qui avait d’ailleurs fait apparaitre des larmes chez Isabelle Ithurburu.
En battant la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture de sa Coupe du monde en 2023, le XV de France avait envoyé un message fort. Même privée de Romain Ntamack, blessé, la bande à Antoine Dupont prétendait clairement à son premier titre de champion du monde. Un rêve qui s’est cependant brisé face à l’Afrique du Sud. En quart de finale, au terme de scénario cruel avec cette défaite d’un petit point (29-28), le XV de France a ainsi été éliminé.
« Un souvenir douloureux »
Si le temps est passé, la douleur est toujours là suite à cette défaite face à l’Afrique du Sud. Sorti la tête basse après l’élimination du XV de France, Antoine Dupont expliquait encore récemment : « Le quart de finale de Coupe du monde qui nous aura tous laissé une trace je pense. Une Coupe du monde à domicile c’est une fois dans une vie. On avait l’équipe pour aller jusqu’au bout, le potentiel et on n’a pas fait ce qu’il fallait, on a perdu ce match en quart de finale d'un seul point. C’est un match qui nous a fait très mal et aujourd’hui encore est un souvenir douloureux ».
« La première fois où j'ai dû essuyer une larme avant de reprendre l’antenne »
Et voilà qu’Antoine Dupont était loin d’être le seul déçu après l’élimination du XV de France. Désormais sur TF1, Isabelle Ithurburu, ancien visage du rugby sur Canal+, a confié dans un entretien accordé à L’Equipe : « En émotion pure, il n'y aura jamais rien de plus fort que le sport. Après le quart de finale perdu des Bleus face à l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2023 (28-29), c'est la première fois où j'ai dû essuyer une larme avant de reprendre l’antenne ».