Départ aux Etats-Unis : Le coup de froid lâché par Antoine Dupont !

Pour Antoine Dupont, les prochaines années de sa carrière de joueur de rugby pourraient bien passer par les Etats-Unis. Alors qu'il a été question d'un possible futur transfert aux USA, le joueur du Stade Toulousain a également laissé la porte ouverte quant à une participation aux Jeux Olympiques 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. Quid également d'une participation à la Coupe du monde 2031 aux Etats-Unis pour Antoine Dupont ?

En 2023, à domicile, le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde. Malheureusement, la bande à Antoine Dupont avait échoué dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud. Les yeux sont maintenant rivés sur 2027 et la prochaine édition en Australie. Cette fois sera-t-elle la bonne pour Fabien Galthié et son groupe ? Si tel n'était pas le cas, il faudrait alors attendre 2031 et le Mondial aux Etats-Unis.

« Je verrai dans quel état est mon corps d'ici là et comment est ma tête aussi » Si Antoine Dupont a bien l'intention d'être là pour la Coupe du monde 2027, la question est de savoir s'il sera toujours en état pour l'édition 2031. Alors que le joueur du Stade Toulousain ira sur ses 35 ans à ce moment, Dupont avait fait savoir auprès de Sud Radio concernant sa présence aux Etats-Unis : « Je ne sais pas, je ne me suis pas du tout projeté. Je verrai dans quel état est mon corps d'ici là et comment est ma tête aussi. C'est ça qui te dit si tu continues ou si tu arrêtes de jouer à un moment donné. Mais je pense que j'aurai besoin, à un moment donné, de couper, de faire d'autres choses quand j'arrêterai ma carrière. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais aujourd'hui ce n'est pas un objectif ».